Arantxa Rus is woensdag in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Warschau uitgeschakeld door de Italiaanse Sara Errani. De 31-jarige Nederlandse verloor in de Poolse hoofdstad in drie sets (6-1, 5-7 en 6-4).

In de eerste set was Errani (in 2012 finalist op Roland Garros) oppermachtig en brak ze drie keer de service van Rus. Na die vroege tegenslag knokte Rus zich knap terug in de wedstrijd en ging de tweede set meer gelijk op. Uiteindelijk trok de Nederlandse met 5-7 aan het langste eind, waardoor een beslissende derde set nodig was.

Daarin ging het in eerste instantie volledig fout voor de Zuid-Hollandse, die met maar liefst 5-0 achter kwam. Daarna slaagde Rus er nog in om terug te komen tot 5-4, maar leverde toen op een cruciaal moment haar eigen service in. Op het tweede matchpoint maakte Errani het af.

Rus is de nummer 75 van de wereld en staat daarmee 52 plekken hoger dan de 35-jarige Errani. De Nederlandse werd tot dusver op alle Grand Slams dit jaar in de eerste ronde uitgeschakeld.