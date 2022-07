Tallon Griekspoor heeft zich woensdag teruggetrokken uit het ATP-toernooi in het Oostenrijkse Kitzbühel. De nummer 43 van de wereld is ziek.

Griekspoor zou in de tweede ronde van het graveltoernooi tegen de Duitser Yannick Hanfmann spelen. De Nederlander had in de openingsronde een bye, wat betekent dat hij niet in actie hoefde te komen. Hanfmann treft nu de Rus Ivan Gakhov.

De organisatie van het toernooi in Kitzbühel, dat in 2011 én 2012 werd gewonnen door Robin Haase, kreeg onlangs al meer afmeldingen. Zo besloten topspelers Casper Ruud - hij was bovendien titelverdediger - en Matteo Berrettini eveneens niet te spelen.

Een week geleden kwam Griekspoor voor het laatst in actie op het ATP-toernooi van Hamburg. De 26-jarige Haarlemmer reikte daar tot de tweede ronde, waarin hij van de Kroaat Borna Coric (ATP-147) verloor.

Griekspoor gaat zich nu voorbereiden op het hardcourtseizoen. Hij speelt de komende weken in onder meer Montreal en Cincinnati en werkt toe naar de US Open, die over ongeveer een maand begint.