De Nederlandse tenniscoach Max Wenders is voor twaalf jaar geschorst. De 26-jarige trainer, die in het verleden onder anderen dubbelspecialiste Demi Schuurs bijstond, heeft zich schuldig gemaakt aan matchfixing.

Volgens de International Tennis Integrity Agency (ITIA), dat ervoor verantwoordelijk is dat alles in het internationale tennis eerlijk verloopt, heeft Wenders "meerdere aanklachten wegens matchfixing toegegeven". Ook heeft de coach bekend dat hij bewijsmateriaal heeft vernietigd.

Wenders mag tot en met eind april 2033 niet deelnemen aan of coachen op officiële tennisevenementen die onder de bonden vallen. Hij moet bovendien een boete van 12.000 dollar (11.820 euro) betalen.

De Limburger coachte in het verleden de 28-jarige Schuurs, de huidige nummer achttien van de wereld in het dubbelspel. Ook begeleidde hij de Amerikaanse Sofia Kenin, de Australian Open-winnares van 2020.

"We hebben kennisgenomen van de schorsing van een Nederlandse tenniscoach door de ITIA. We zijn in contact met de ITIA en de KNLTB zal gevolg geven aan de uitspraak", meldt de Nederlandse tennisbond KNLTB.

"We zien matchfixing als een reële bedreiging voor de integriteit van de sport en de veiligheid van onze sporters. Het inlaten met matchfixing op wat voor manier dan ook gaat in tegen een eerlijke sportbeoefening en daarom zet de KNLTB zich al jarenlang actief in om matchfixing te bestrijden en de meldingsbereidheid te verhogen."