Voor de eerste keer in de historie zullen Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray en Novak Djokovic uitkomen in hetzelfde team. Dat gebeurt eind september tijdens de vijfde editie van de strijd om de Laver Cup.

In de Laver Cup neemt een team uit Europa het op tegen een team dat bestaat uit tennissers van buiten Europa. Alle vier de edities van dit toernooi zijn gewonnen door Team Europa, dat afgelopen jaar bestond uit Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini en Casper Ruud.

Deze keer bundelen sowieso Nadal, Federer, Murray en Djokovic de krachten. Laatstgenoemde bevestigde donderdagavond zijn deelname aan het toernooi in de O2 Arena in Londen.

De Serviër zei eerder al een deelname sterk te overwegen vanwege het unieke karakter van het format. "De Laver Cup is het enige toernooi waarin de 'Big Three' of de 'Big Four' in hetzelfde team kan uitkomen. Voor de spelers is dat heel bijzonder, en zeker ook voor de fans."

Team Europa viert het winnen van de Laver Cup in 2021. Team Europa viert het winnen van de Laver Cup in 2021. Foto: Getty Images

Nadal, Djokovic en Federer grossieren in titels

Nadal, Djokovic en Federer voeren de top drie van tennissers met de meeste Grand Slam-titels aan. De Spanjaard zegevierde op 22 'majors', Djokovic op 21 en Federer was 20 keer de beste op de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon of de US Open. Murray triomfeerde op drie Grand Slam-toernooien.

Namens het team dat 'de rest van de wereld' vertegenwoordigt, komen sowieso Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz en Diego Schwartzman in actie. De captain van die ploeg is John McEnroe. Zijn aloude rivaal Björn Borg leidt het team uit Europa.

De vijfde editie van de strijd om de Laver Cup wordt tussen 23 en 25 september georganiseerd.