Venus Williams maakt na bijna een jaar blessureleed haar rentree op de tennisbaan in het enkelspel. De 42-jarige Amerikaanse heeft een wildcard gekregen voor het toernooi van Toronto, dat op 6 augustus begint.

Williams volgt daarmee het voorbeeld van haar twee jaar jongere zus Serena, die ook lange tijd aan de kant stond met blessureleed.

De zevenvoudig Grand Slam-winnares kwam in augustus 2021 in Chicago voor het laatst in actie in het enkelspel. Ze verloor toen in de eerste ronde van Hsieh Su-wei uit Taiwan.

Williams deed op Wimbledon, samen met de Brit Jamie Murray, al wel mee aan het gemengd dubbelspel. Het duo reikte tot de tweede ronde.

De laatste keer dat Williams een Grand Slam-toernooi op haar naam schreef was in 2008, toen ze de beste was op Wimbledon. In 2017 haalde ze op de Australian Open voor het laatst een Grand Slam-finale. Daarin was Serena Williams toen te sterk.

Serena Williams maakte eind vorige maand haar rentree in het enkelspel, eveneens op Wimbledon. Ze verloor toen in de eerste ronde van de Française Harmony Tan. Ook de 23-voudig Grand Slam-winnares is van plan om mee te doen aan het toernooi in Toronto. Daarnaast heeft ze toegezegd deel te nemen aan het toernooi van Cincinnati, dat ook in augustus plaatsvindt.