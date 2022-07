Tallon Griekspoor is er woensdag niet in geslaagd de kwartfinales van het ATP-toernooi in Hamburg te bereiken. De Nederlander werd op het Duitse gravel in de tweede ronde uitgeschakeld door de Kroaat Borna Coric: 6-3 en 6-4.

De 26-jarige Griekspoor maakte dinsdag in zijn eersterondepartij nog een goede indruk tegen Holger Rune. Hij versloeg de Roland Garros-kwartfinalist met 7-6 (8) en 7-5, maar tegen de 25-jarige Coric (ATP-183) ging het niet van een leien dakje.

Net als tegen Rune liet Griekspoor in het begin van de wedstrijd veel breakpoints liggen en werd de nummer 47 van de wereld zelf wél gebroken. Coric, de voormalige nummer twaalf van de wereld en in 2020 kwartfinalist op de US Open, maakte daarna nog maar weinig fouten in zijn servicegames en pakte de eerste set.

In het tweede bedrijf verloor Griekspoor direct zijn eerste servicegame en was hij niet meer in staat een breakpoint af te dwingen. Door meerdere onnodige fouten van de Nederlander in de laatste game - hij sloeg drie keer in het net - kon Coric het karwei in twee sets afmaken.

In de kwartfinales wacht Coric een krachtmeting met de als vierde geplaatste Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP-23) of de Slowaak Alex Molcan (ATP-48). Door de uitschakeling van Griekspoor zitten er geen Nederlanders meer in het toernooi. Botic van de Zandschulp strandde al in de eerste ronde tegen Alejandro Davidovich Fokina.

Griekspoor prolongeerde afgelopen zondag nog zijn titel op het challengertoernooi in Amersfoort. Hij vertrekt nu naar Oostenrijk, waar hij volgende week meedoet aan het ATP 250-toernooi in Kitzbuhel.