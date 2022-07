Tallon Griekspoor heeft dinsdag op fraaie wijze de tweede ronde van het ATP-toernooi in Hamburg bereikt. De Nederlander was op het Duitse gravel in twee sets te sterk voor Holger Rune: 7-6 (8) en 7-5.

De 26-jarige Griekspoor staat twintig plekken lager op de wereldranglijst dan de pas 19-jarige Rune (47 om 27). Het Deense talent schreef dit jaar ten koste van Botic van de Zandschulp al het graveltoernooi in München op zijn naam en haalde op Roland Garros de kwartfinales.

In Hamburg had Rune het moeilijk met Griekspoor. De Nieuw-Vennepper werd op 2-3 weliswaar gebroken en miste zijn eerste vier breakpoints in de wedstrijd, maar knokte zich toch terug tot 4-4. In de slotfase van de eerste set sloeg Griekspoor drie setpoints weg, waarna hij in de lange tiebreak over de langste adem beschikte.

In de tweede set kwam Griekspoor in zijn opslagbeurten niet meer in de problemen en besliste hij het duel in zijn voordeel met een break op 6-5. Rune was de nummer acht van de plaatsingslijst.

In de tweede ronde wacht Griekspoor een krachtmeting met de Kroaat Borna Coric, die de Serviër Laslo Djere in drie sets versloeg: 1-6, 7-6 (4) en 6-3. Van de Zandschulp deed ook mee in Hamburg, maar de Veenendaler werd maandag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

Griekspoor deed afgelopen week al wat vertrouwen op door de challenger in Amersfoort voor het tweede jaar op rij op zijn naam te schrijven. Het was zijn eerste toernooi op gravel sinds Roland Garros. Op het 'heilige gras' van Wimbledon werd Griekspoor eind vorige maand in de tweede ronde uitgeschakeld door Carlos Alcaraz.