Daria Kasatkina, de beste tennisster van Rusland, heeft maandagavond bekendgemaakt dat ze op vrouwen valt. De nummer twaalf van de wereld wil een statement maken tegen de homofobie die heerst in haar geboorteland.

De 25-jarige Kasatkina maakte in een video met een Russische blogger bekend dat ze een relatie heeft met een vrouw. De tennisster plaatste ook foto's op Instagram waarop ze staat met haar vriendin, kunstrijdster Natalia Zabiiako. Ze veroordeelt de manier waarop in haar geboorteland naar homoseksualiteit wordt gekeken.

"Er zijn zo veel onderwerpen taboe in Rusland. Op deze wereld is er denk ik niks makkelijker dan hetero zijn", zegt Kasatkina. "Serieus: als je een keuze zou hebben, zou niemand ervoor kiezen om homoseksueel te zijn. Waarom zou je je leven moeilijk maken, vooral in een land als Rusland? Wat is daar het nut van?"

In Rusland worden lhbtiq+'ers niet algemeen geaccepteerd. Er is zelfs een wet die "propaganda van niet-traditionele seksuele relaties onder minderjarigen" verbiedt. Mogelijk wordt die wet verder uitgebreid met een volledig verbod op het promoten van lhbtiq+. Zelfs een neutrale uiting is dan al illegaal.

De in Spanje woonachtige Kasatkina vindt dat prominente Russen het goede voorbeeld moeten geven. "In de kast blijven leven is onmogelijk en nutteloos. Het is belangrijk dat invloedrijke mensen in de sport of daarbuiten hierover praten. We kunnen zo jonge mensen steunen die het lastig hebben in de huidige maatschappij."

Kasatkina is de kopvrouw van het Russische tennis. Ze bereikte eerder dit jaar nog de halve finales van Roland Garros, nadat ze in 2018 al eens de laatste acht had bereikt in Parijs. Dat jaar schopte Kasatkina het ook tot de kwartfinales op Wimbledon.