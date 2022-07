Botic van de Zandschulp is maandag al in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Hamburg uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Nederlander moest op het Duitse gravel zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-4 en 6-4.

De 26-jarige Van de Zandschulp speelde veel te wisselvallig om kans te maken op de zege. Vooral zijn opslag was een heikel punt. De Veenendaler sloeg slechts 57 procent van zijn eerste services in, noteerde zes dubbele fouten en werd zes keer gebroken.

Davidovich Fokina was ook verre van foutloos, want de Spanjaard verloor vier keer zijn servicegame. Hij kon zich die slordigheden permitteren in Hamburg. Op 5-4 in de tweede set speelde Van de Zandschulp met een fraaie winner een matchpoint weg, maar bij de tweede poging was het alsnog raak voor de nummer 35 van de wereld.

Het was voor Van de Zandschulp zijn eerste wedstrijd sinds Wimbledon, waar hij het begin deze maand tot de vierde ronde schopte. De nummer 25 van de wereld speelde in Hamburg bovendien pas zijn eerste officiële duel op gravel sinds Roland Garros.

Vorige maand kwamen Van de Zandschulp en Davidovich Fokina elkaar ook al tegen op het grastoernooi van Queen's in Londen. De Nederlander was toen een maatje te groot voor de Spanjaard: 6-2 en 6-4.

Met Tallon Griekspoor doet er nog een Nederlander mee aan het ATP 500-toernooi in Hamburg. De nummer 47 van de wereld, die zondag de challenger in Amersfoort op zijn naam schreef, speelt dinsdag in de eerste ronde tegen de Deen Holger Rune.