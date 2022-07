Tallon Griekspoor heeft zondag voor het tweede jaar op rij de challenger in Amersfoort op zijn naam geschreven. De Nederlandse topfavoriet was in de finale op gravel te sterk voor de Spanjaard Roberto Carballés Baena.

De 26-jarige Griekspoor maakte al vanaf het begin het verschil tegen Carballés Baena, de nummer 81 van de wereld. De Nederlander won direct de eerste servicegame van de Spanjaard en liep door een break op 4-1 snel uit naar setwinst. In het tweede bedrijf liet hij zijn tegenstander opnieuw kansloos: 6-2.

Op weg naar de finale kende de als eerste geplaatste Griekspoor al weinig problemen voor eigen publiek. De nummer 47 van de wereld rekende achtereenvolgens af met Javier Barranco Cosano (6-1 en 6-2), Zsombor Piros (6-3, 6-7 (2) en 6-3), Vitaliy Sachko (6-2 en 7-6 (4)) en Ivan Gakhov (6-2, 3-6 en 6-3).

Vorig jaar schreef Griekspoor de challenger in Amersfoort ook al op zijn naam. Hij was toen in de finale te sterk voor landgenoot Botic van de Zandschulp, die dit keer niet meedeed. Griekspoor won in 2021 in totaal acht challengers. Hij speelt dit jaar voornamelijk toernooien op de ATP Tour, een niveau hoger dan de challengers.

Het graveltoernooi in Amersfoort was voor Griekspoor het eerste optreden sinds Wimbledon. De Nieuw-Venneper reikte eind vorige maand op het Grand Slam-toernooi in Londen tot de tweede ronde, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz.

Griekspoor doet komende week mee aan het ATP-toernooi in Hamburg, eveneens op gravel. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen het Noorse talent Holger Rune. Van de Zandschulp speelt in Hamburg zijn eerste toernooi sinds Wimbledon.