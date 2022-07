Tim van Rijthoven heeft zijn sensationele optreden op Wimbledon bij zijn eerstvolgende toernooi geen vervolg kunnen geven. De 25-jarige Nederlander verloor dinsdag in de eerste ronde van het grastoernooi in het Amerikaanse Newport in drie sets van Mitchell Krueger.

In 2 uur en 36 minuten werd het 7-6 (7), 4-6 en 6-3. In de tiebreak van de eerste set kreeg van Rijthoven een setpoint, maar hij slaagde er niet in om deze te benutten. Een set later kwam Van Rijthoven terug van een 4-2-achterstand en trok zo de stand gelijk.

Ook in de derde set kwam Van Rijthoven met 5-2 op een ruime achterstand. In de achtste game wist hij zijn Amerikaanse tegenstander nog te breken, maar een game later werd hij zelf gebroken, waarna de partij beslist was.

Op Wimbledon drong de met een wildcard toegelaten Van Rijthoven nog door tot de vierde ronde. Daarin werd de Brabander in vier sets verslagen door titelverdediger Novak Djokovic. Een aantal weken daarvoor beleefde hij zijn grote doorbraak door uit het niets in Rosmalen de Libéma Open te winnen.

De snelle uitschakeling tegen Krueger, die op de 146e plek 43 plekken lager dan Van Rijthoven op de wereldranglijst staat, is een flink tegenvaller voor Van Rijthoven. Omdat er op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst te verdienen waren, heeft hij nog een aantal goede resultaten nodig om zich te plaatsen voor de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 29 augustus.

In 2000 baarde Peter Wessels opzien door het ATP-toernooi van Newport te winnen. De voormalig nummer 72 van de wereld is daarmee de enige Nederlander op de erelijst.