Nick Kyrgios voelde zondag na het laatste punt in de Wimbledon-finale tegen Novak Djokovic alle spanning uit zijn lichaam wegvloeien. De Australiër, die op het gras in Londen in vier sets verloor van de Serviër, voelde de afgelopen twee weken veel druk op het Grand Slam-toernooi.

"Ik heb verloren, maar het voelt alsof er nu een last van mijn schouders is gevallen", zei de 27-jarige Kyrgios op zijn persconferentie na de finale: 4-6, 6-3, 6-4 en 7-6 (3). "Elke keer als ik op de baan sta, voel ik zó veel gewicht op mijn schouders. Ik voel me nu vrij en geweldig. Dit is het beste gevoel dat ik in twee weken heb gehad."

Kyrgios kende een toernooi van uitersten. Het Australische enfant terrible viel in negatief opzicht op door zich in de eerste (spugen richting publiek) en derde ronde (provocaties richting Stéfanos Tsitsipás) te misdragen. Daarna volgde een aanklacht van zijn ex-vriendin, die claimt dat ze in december 2021 door hem is mishandeld.

In sportief opzicht ging het Kyrgios een stuk beter af. De nummer veertig van de wereld bereikte voor het eerst de halve finales van een Grand Slam-toernooi en haalde door een opgave van Rafael Nadal zonder te spelen de eindstrijd. Daarin pakte hij de eerste set, maar Djokovic toonde veerkracht en piekte op de juiste momenten.

355 Djokovic verslaat Kyrgios en verovert zevende Wimbledon-titel

'Het voelde alsof ik op deze plek thuishoorde'

Toen Kyrgios vlak na de wedstrijd werd gevraagd of zijn eerste Grand Slam-finale naar meer smaakt, kwam hij met een gevat antwoord. "Absoluut niet, ik ben eerlijk gezegd doodmoe", zei de flamboyante Australiër, die op zijn persconferentie iets serieuzer over zijn primeur praatte.

"Het voelde alsof ik op deze plek thuis hoor. Mijn niveau is altijd wel goed geweest, maar ik kreeg het gevoel alsof alles de afgelopen weken samenviel. Ik speelde een finale tegen een van de beste spelers aller tijden en ik stond mijn mannetje. Dat geeft vertrouwen."

Ondanks de eerste Grand Slam-finale in zijn loopbaan zal Kyrgios geen plekken op de wereldranglijst stijgen, want er waren op Wimbledon geen rankingpunten te verdienen. De ATP nam dat besluit omdat de organisatie besloot om Russen en Belarussen te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.