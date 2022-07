Novak Djokovic vindt het extra speciaal dat hij er zondag op 35-jarige leeftijd opnieuw in is geslaagd om Wimbledon op zijn naam te schrijven. De nummer drie van de wereld won het toernooi voor de zevende keer door Nick Kyrgios in de finale te verslaan.

"Ik kan moeilijk onder woorden brengen wat deze prijs voor mij betekent", zei Djokovic in een eerste reactie na zijn gewonnen finale in Londen: 4-6, 6-3, 6-4 en 7-6 (3). "Wimbledon is altijd het speciaalste toernooi voor mij geweest en zal dat ook altijd blijven. Het is een jeugddroom die in vervulling gaat. Elk jaar betekent deze titel meer voor mij."

Net als in zijn kwartfinale en halve finale verloor Djokovic de eerste set van de wedstrijd, maar kwam hij daarna sterk terug. 'The Djoker' werd geen enkele keer meer gebroken en profiteerde van de onnodige fouten van Kyrgios, die in de beslissende tiebreak van de vierde set een snelle achterstand niet meer goed wist te maken.

De vraag was vooraf hoe Kyrgios zich zou gedragen op het centercourt, zeker tegen Djokovic. Kyrgios maakte de voormalige nummer één van de wereld in het verleden meer dan eens met de grond gelijk. In 2019 zei het Australische enfant terrible nog dat de Serviër "een zieke obsessie heeft om aardig te worden gevonden".

104 Djokovic benut matchpoint in Wimbledon-finale tegen Kyrgios

'Misschien hebben we nu officieel een bromance'

In een finale zonder grote incidenten - Kyrgios maakte alleen regelmatig ruzie met de mensen in zijn spelersbox - waren de twee finalisten opvallend lovend over elkaar. Djokovic denkt dat de flamboyante Australiër nog meer Grand Slam-finales zal bereiken.

"Je hebt laten zien waarom je een van de beste spelers in de wereld bent. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel mooie dingen over je zou zeggen, gezien onze relatie. Maar misschien hebben we dan nu officieel een bromance", grapte Djokovic. "Hopelijk is dit de start van een geweldige vriendschap tussen ons. Laten we beginnen met een diner en met wat drankjes."

Kyrgios had daarvoor al afgetrapt met lovende woorden voor Djokovic, die op Wimbledon zijn 21e Grand Slam-titel veroverde. "Hij is een soort god, daar kan ik niet omheen draaien. Ik wil hem graag feliciteren. Je hebt dit toernooi zo vaak gewonnen dat ik niet eens meer weer hoe vaak."