Novak Djokovic heeft zondag voor de zevende keer Wimbledon op zijn naam geschreven. De Serviër veroverde op het gras in Londen zijn 21e Grand Slam-titel door Nick Kyrgios in een drie uur durende finale te verslaan: 4-6, 6-3, 6-4 en 7-6 (3).

Voor de 35-jarige Djokovic is het 'pas' zijn eerste Grand Slam-titel van het jaar. De nummer drie van de wereld mocht niet meedoen aan de Australian Open en op Roland Garros werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld door de latere winnaar Rafael Nadal. De Spanjaard had in januari ook al de Australian Open op zijn naam geschreven.

Op Wimbledon is Djokovic al jaren ongenaakbaar. 'The Djoker' won het prestigieuze grastoernooi ook in 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 en 2021. In 2020 werd Wimbledon niet gehouden vanwege de coronapandemie, waardoor Djokovic nu zijn laatste 28 wedstrijden op het 'heilige gras' heeft gewonnen.

De strijd om het felbegeerde Grand Slam-record is door de Wimbledon-zege van Djokovic ook weer spannender geworden. Nadal heeft op dit moment de meeste majors op zijn naam staan (22), eentje meer dan Djokovic en twee meer dan Roger Federer. De veertigjarige Zwitser hoopt dit jaar nog zijn rentree te maken.

Het contrast met Kyrgios was wat dat betreft groot, want de 27-jarige Australiër stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam-toernooi. Kyrgios plaatste zich zonder te spelen voor de eindstrijd, omdat Nadal zich geblesseerd afmeldde voor hun halvefinaleduel.

De nummer veertig van de wereld kwam in het verleden nooit verder dan de kwartfinales op een van de vier Grand Slam-toernooien. Zijn twee eerdere onderlinge ontmoetingen met Djokovic wist Kyrgios zonder setverlies te winnen, maar op Wimbledon kwam er een einde aan die fraaie statistiek.

Route Djokovic naar de titel 1e ronde: Kwon Soon-woo (6-3, 3-6, 6-3 en 6-4)

2e ronde: Thanasi Kokkinakis (6-1, 6-4 en 6-2)

3e ronde: Miomir Kecmanovic (6-0, 6-3 en 6-4)

4e ronde: Tim van Rijthoven (6-2, 4-6, 6-1 en 6-2)

Kwartfinale: Jannik Sinner (5-7, 2-6, 6-3, 6-2 en 6-2)

Halve finale: Cameron Norrie (2-6, 6-3, 6-2 en 6-4)

Finale: Nick Kyrgios (4-6, 6-3, 6-4 en 7-6 (3) )

Novak Djokovic en Nick Kyrgios stonden voor de derde keer tegenover elkaar. Foto: Getty Images

Djokovic komt verlies eerste set weer te boven

In de aanloop naar de finale ging het vooral over mogelijk nieuw wangedrag van Kyrgios, maar het enfant terrible begon gefocust aan zijn eerste eindstrijd op een Grand Slam-toernooi. Hij noteerde in de eerste set drie lovegames, maakte slechts vier onnodige fouten en vermaakte het publiek met hoogstandjes. De opslagbeurten van Djokovic waren minder feilloos. Hij werd op 2-2 gebroken en verloor voor de derde keer dit toernooi de eerste set.

Net als in zijn kwartfinale en halve finale toonde Djokovic veerkracht in de tweede set. De Serviër deed Kyrgios op 2-1 pijn met een love break en kwam op 5-3 terug van een 0-40-achterstand. Kyrgios miste in die game vier breakpoints en botvierde zijn frustraties met een tirade en sarcastische juichgebaartjes richting de mensen in zijn eigen spelersbox.

Aan het begin van de derde set ontsnapte Kyrgios aan een vroege break en hield hij lange tijd gelijke tred met Djokovic. Hij liet zich wel steeds vaker uit de tent lokken en uitte bij de umpire zijn frustratie over een - volgens hem dronken - toeschouwer die hem irriteerde. Een nieuwe tirade volgde toen Kyrgios op 4-4 wéér een 40-0-voorsprong uit handen gaf en een dubbele fout sloeg op breakpoint. Door enkele onnodige fouten van Kyrgios kon Djokovic daarna de derde set veiligstellen.

Het was niet zo dat de als vanouds sterk serverende Kyrgios echt onderdeed voor Djokovic, maar door slordige fouten kwam de excentrieke Australiër niet in de buurt van een breakpoint. Hij sloeg in de hele wedstrijd 33 onnodige fouten, bijna twee keer zoveel als zijn Servische opponent. Met enige moeite pakte Djokovic zijn laatste servicegame en was er een tiebreak nodig om een beslissing te brengen.

Met een van de beste services van het circuit mocht Kyrgios hopen op een vijfde set, maar door een aantal fouten en drie snelle minibreaks werd het nooit echt spannend. Djokovic zag nog twee van zijn vijf championship points weggewerkt worden, maar bij zijn derde poging haalde de tennislegende alsnog zijn zevende Wimbledon-titel binnen.