Voor het eerst in achttien jaar staan er maandag twee Nederlandse tennissers in de top vijftig van de ATP-wereldranglijst. Botic van de Zandschulp bezet de 24e plaats en Tallon Griekspoor is de mondiale nummer 47.

Van de Zandschulp en Griekspoor zijn de opvolgers van Martin Verkerk en Sjeng Schalken, die in september 2004 respectievelijk 43e en 50e stonden.

Van de Zandschulp haalde afgelopen week de vierde ronde op Wimbledon, terwijl Griekspoor in de tweede ronde onderuitging. Het was voor beide spelers hun beste prestatie ooit op het Grand Slam-toernooi in Londen, al verdienden ze daar geen rankingpunten mee. De ATP besloot dat er geen punten worden uitgedeeld op Wimbledon, omdat de organisatie Russen en Belarussen weert vanwege de oorlog in Oekraïne.

Veel andere spelers raakten punten van vorig jaar kwijt, waardoor Van de Zandschulp en Griekspoor stegen. Van de Zandschulp ging van plek 25 naar 24 en Griekspoor steeg liefst zes plaatsen (van 53 naar 47). Het is voor het eerst dat de 26-jarige Griekspoor bij de beste vijftig tennissers van de wereld staat.

Overigens is twee Nederlanders in de top vijftig verre van een record. In januari 1996 telde de top vijftig liefst vijf Nederlanders: Richard Krajicek (12), Paul Haarhuis (20), Jan Siemerink (24), Schalken (45) en Jacco Eltingh (46).

Nederlanders in top 300 24. Botic van de Zandschulp (+1)

47. Tallon Griekspoor (+6)

103. Tim van Rijthoven (+1)

200. Gijs Brouwer (+7)

209. Jesper de Jong (+6)

245. Jelle Sels (-3)

257. Robin Haase (0)

Waarschijnlijk binnenkort nieuwe mijlpaal

De kans is groot dat er binnenkort weer een mijlpaal te vieren valt voor het Nederlandse tennis. Tim van Rijthoven, de sensatie van het grasseizoen, staat namelijk op de 103e positie. Hij kan de komende weken de derde Nederlander in de top honderd worden.

De laatste keer dat er drie Nederlandse mannen in de top honderd stonden was in februari 2014. Dat waren Robin Haase (45), Igor Sijsling (53) en Jesse Huta Galung (95). Het recordaantal Nederlanders in de top honderd is zes, voor het laatst in mei 1992. Dat waren Krajicek (16), Haarhuis (35), Siemerink (52), Michiel Schapers (59), Mark Koevermans (85) en Eltingh (92).

Wimbledon-winnaar Novak Djokovic bezet op de maandag verschenen wereldranglijst de zevende positie. Hij is vier plaatsen gezakt, terwijl verliezend finalist Nick Kyrgios van de 40e naar de 45e positie ging. Daniil Medvedev, die niet mee mocht doen op Wimbledon, blijft de nummer één.