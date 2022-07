Elena Rybakina is blij dat de finale van Wimbledon erop zit. De Kazachse had zaterdag zowel voor als tijdens de eindstrijd tegen Ons Jabeur bijzonder veel last van de zenuwen, maar veroverde desondanks haar eerste Grand Slam-titel.

"Ik ben ongelooflijk blij", glunderde Rybakina na haar eindzege. "Ik was voor en tijdens de wedstrijd extreem nerveus en ik ben blij dat het erop zit. Ik heb me nog nooit zo gevoeld."

De 23-jarige Rybakina stond voor het eerst in een Grand Slam-finale en verloor de eerste set van Jabeur. De nummer 23 van de wereld herstelde zich snel en gunde de Tunesische vervolgens nog slechts vier games: 3-6, 6-2 en 6-2.

Na afloop was Rybakina lovend over Jabeur. "Ik denk dat je een inspiratie voor iedereen bent. Je spel is zo geweldig. Er is niemand op de Tour zoals jij en het is ook leuk om tegen je te spelen. Ik moest zo veel rennen, dus ik denk dat ik niet meer naar de sportschool hoef", grapte ze.

In Moskou geboren Rybakina voelt zich Kazachse

Voor aanvang van Wimbledon was Rybakina op een Grand Slam-toernooi nog nooit verder gekomen dan de kwartfinales. "Mijn voornaamste doel hier was eigenlijk om de tweede week van het toernooi te halen. Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat dat al zou lukken. Maar het ging steeds beter."

Rybakina is geboren in Moskou, waar ze nog altijd woont. Sinds een paar jaar komt ze uit voor Kazachstan, omdat ze daar meer financiële steun krijgt. Vanwege de Russische inval in Oekraïne zijn Russische deelnemers dit jaar niet welkom op Wimbledon.

"Maar ik voel me nu een inwoner van Kazachstan. Ik ben in mijn nieuwe land geweldig opgevangen en dat heeft tot dit succes geleid."