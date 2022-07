Elena Rybakina heeft zaterdag op Wimbledon haar eerste Grand Slam-titel veroverd. De Kazachse nummer 23 van de wereld rekende in de finale na een stroeve start in drie sets (3-6, 6-2 en 6-2) af met Ons Jabeur.

Na een partij van 1 uur en 50 minuten besliste de 23-jarige Rybakina de partij op haar eerste matchpoint. Ze profiteerde van een fout van haar vier jaar oudere opponent, die de bal uit sloeg.

Het zag er in de eerste set niet naar uit dat Rybakina er met de winst vandoor zou gaan in Londen. Rybakina, die het doorgaans moet hebben van haar harde slagen, kwam niet in haar spel en verloor de eerste set. In de twee daaropvolgende sets vocht ze zich met succes terug.

Het was voor Rybakina - net als voor Jabeur - haar eerste optreden in een Grand Slam-finale en daardoor ook logischerwijs haar eerste titel op een Grand Slam-toernooi. Ze is de eerste speelster die haar eerste Grand Slam op Wimbledon verovert sinds Marion Bartoli in 2013.

Het is het absolute hoogtepunt in de vooralsnog prille carrière van de in Rusland geboren Rybakina, die voor Kazachstan uitkomt. Vorig jaar bereikte ze de kwartfinales op Roland Garros, haar beste prestatie tot dusver op een Grand Slam.

Frustratie bij Ons Jabeur. Frustratie bij Ons Jabeur. Foto: Getty Images

Frustratie neemt toe bij Jabeur

De finale tussen Jabeur en Rybakina was een strijd tussen twee speelstijlen. Jabeur bracht veel variatie aan in haar spel, terwijl Rybakina op haar beurt veel harde slagen in huis had. De Kazachse is nota bene de enige speelster dit seizoen die meer dan tweehonderd aces sloeg.

In de eerste set werkte de manier van spelen niet voor Rybakina, die op haar tweede service werd gebroken. In haar derde servicebeurt ontsnapte ze na twee breakpoints van Jabeur aan opnieuw een break, maar later ging het alsnog mis. Jabeur haalde de set op de service van de Kazachse met een lovegame binnen.

Rybakina wist in het tweede bedrijf het tij te keren, met name doordat haar eerste service veel beter ging lopen. Ze brak haar tegenstander in de eerste en vijfde game en liep vervolgens simpel uit naar 6-2.

Jabeur voelde het uit haar handen glippen, want ook in de derde set werd ze direct gebroken. Een cruciaal moment was de zesde game, waarin Jabeur op de service van Rybakina snel op een 0-40-voorsprong kwam. Jabeur gaf die voorsprong weg, waardoor het geen 3-3, maar 4-2 werd. Een klap die de nummer twee van de wereld niet meer te boven kwam.