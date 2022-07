Elena Rybakina heeft zaterdag op Wimbledon haar eerste Grand Slam-titel veroverd. De Kazachse nummer 23 van de wereld rekende in de finale in drie sets (3-6, 6-2 en 6-2) af met Ons Jabeur.

Na een partij van 1 uur en 50 minuten besliste de 23-jarige Rybakina de partij op haar eerste matchpoint. Ze profiteerde van een fout van haar vier jaar oudere opponent, die de bal uit sloeg.

Het zag er in de eerste set niet naar uit dat Rybakina er met de winst vandoor ging in Londen. Rybakina, die het doorgaans moet hebben van haar harde slagen, kwam niet in haar spel en verloor de eerste set. In de twee daaropvolgende sets vocht ze zich met succes terug.

Het was voor Rybakina - net als voor Jabeur - haar eerste optreden in een Grand Slam-finale en daardoor ook logischerwijs haar eerste titel op een Grand Slam-toernooi. Ze is de eerste speelster die haar eerste Grand Slam op Wimbledon verovert sinds Marion Bartoli in 2013.

Het is het absolute hoogtepunt in de vooralsnog prille carrière van de in Rusland geboren Rybakina, die voor Kazachstan uitkomt. Vorig jaar bereikte ze de kwartfinales op Roland Garros, haar beste prestatie tot dusver op een Grand Slam.

De mannenfinale tussen Novak Djokovic en Nick Kyrgios staat zondag op het programma. De partij tussen de Servische titelverdediger en de Australiër begint omstreeks 15.00 uur op het Centre Court.