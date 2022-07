Diede de Groot heeft zaterdag voor de vierde keer in haar loopbaan Wimbledon op haar naam geschreven. De rolstoeltennisster won voor de achtste keer op rij een Grand Slam-toernooi en bracht haar totale aantal Grand Slam-titels op vijftien.

In de finale van Wimbledon had de 25-jarige De Groot als topfavoriete weinig te vrezen van Yui Kamiji, de nummer twee van de plaatsingslijst. Ze versloeg de Japanse met 6-4 en 6-2 op het Londense gras.

De Groot pakte in 2017 haar eerste Grand Slam-titel door Wimbledon te winnen. Sindsdien volgden nog veertien eindzeges op de vier grootste toernooien. Alleen op de Australian Open- en Roland Garros-editie van 2020 reikte ze niet tot de finale.

Vorig jaar was De Groot de eerste rolstoeltennisster met een Golden Slam, winst van alle Grand Slam-toernooien én paralympisch goud in één jaar. Mogelijk wint ze dit seizoen wederom alle Grand Slams. Later dit jaar wacht de US Open.

Zondag kan De Groot ook in het dubbelspel haar vijftiende Grand Slam-titel pakken. Ze staat dan samen met Aniek van Koot in de finale tegenover Kamiji en de Amerikaanse Dana Mathewson.

Mogelijk volgt later dit weekend nog een Nederlandse titel in het enkelspel van het rolstoeltennis. De negentienjarige topfavoriet Niels Vink plaatste zich zaterdag voor de eindstrijd bij de mannen door de Australiër Heath Davidson met 7-6 (7) en 6-1 te kloppen.