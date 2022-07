Novak Djokovic verwacht zondag een spectaculaire strijd om de titel op Wimbledon. De Servische titelverdediger treft in de eindstrijd de excentrieke Nick Kyrgios, een van de weinige spelers met een positief onderling resultaat in ontmoetingen met Djokovic.

"Eén ding is zeker: er zal op emotioneel vlak heel veel vuurwerk zijn, van ons allebei", zei Djokovic vrijdag nadat hij in de halve finales had afgerekend met Cameron Norrie en zich voor de achtste keer in zijn carrière had geplaatst voor de finale in Londen.

Djokovic kan Wimbledon voor de zevende keer op zijn naam schrijven, terwijl Kyrgios voor zijn eerste Grand Slam-titel gaat. De Australiër hoefde in de halve finales niet in actie te komen, doordat Rafael Nadal zich terugtrok met een buikspierblessure.

"Hij heeft weinig te verliezen en dat is ook altijd aan zijn spel te zien", zei Djokovic over Kyrgios, die dit toernooi vooral met randzaken opviel. "Maar op de baan is hij zo vrij. Bovendien heeft hij een van de beste services in het huidige tennis."

Djokovic heeft negatief onderling resultaat

Kyrgios is een van de weinige spelers op de huidige ATP Tour die een positief onderling resultaat hebben in partijen tegen Djokovic. De nummer veertig van de wereld speelde in 2017 twee keer tegen Djokovic en won beide keren in straight sets.

"Het is even geleden, maar ik heb nog nooit van hem gewonnen. Hopelijk is dat dit keer anders", zei Djokovic. "Ik speel alweer een finale hier, dus hopelijk kan die ervaring in mijn voordeel werken."

De finale tussen Djokovic en Kyrgios begint zondag rond 15.00 uur. De eindstrijd bij de vrouwen tussen Ons Jabeur en Elena Rybakina wordt een dag eerder afgewerkt.