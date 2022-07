Novak Djokovic heeft vrijdag voor de achtste keer in zijn carrière de finale van Wimbledon bereikt. De Serviër was in de halve eindstrijd in vier sets te sterk voor de Brit Cameron Norrie.

De 35-jarige Djokovic knokte zich tegen de negen jaar jongere Norrie terug van een set achterstand en won met 2-6, 6-3, 6-2 en 6-4. De titelverdediger besliste de partij na ruim 2,5 uur op zijn eerste matchpoint.

In de finale neemt Djokovic het zondag op tegen Nick Kyrgios. De Australiër hoefde in de halve eindstrijd niet in actie te komen, omdat zijn tegenstander Rafael Nadal zich terugtrok met een buikspierblessure.

Djokovic kan Wimbledon voor de zevende keer op zijn naam schrijven. Behalve vorig jaar won hij het Grand Slam-toernooi in 2011, 2014, 2015, 2018 en 2019. Alleen in 2013 verloor de nummer drie van de wereld de finale in Londen.

Als Djokovic Wimbledon zondag opnieuw wint, brengt hij zijn totale aantal Grand Slam-titels op 21. Dat is er één minder dan recordhouder Nadal, die eerder dit jaar Australian Open en Roland Garros won. Wel passeert Djokovic in dat geval Roger Federer, die op twintig titels staat.

Cameron Norrie maakte het Novak Djokovic anderhalve set lastig. Foto: Getty Images

Norrie pakt verrassend eerste set

Norrie stond voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een Grand Slam-toernooi, maar had duidelijk geen last van zenuwen. Hij nam meteen een break voorsprong, al werkte Djokovic die gelijk weer weg. Daarna gaf de Brit nog één game weg en pakte hij overtuigend de eerste set.

Djokovic leek voor een zware opgave te staan, want in het tweede bedrijf ging het lang gelijk op. Na drie eerdere breakpoints te hebben overleefd, leverde Norrie bij een stand van 3-4 wel zijn opslag in. Djokovic behield vervolgens wel zijn service en trok de stand gelijk.

In de derde set had Norrie het een stuk lastiger. De nummer twaalf van de wereld werd meteen gebroken en kwam die achterstand niet meer te boven.

Ook in het vierde bedrijf forceerde Djokovic een break in de openingsgame. Norrie hield zijn achterstand nog wel beperkt, maar kon de nederlaag niet meer voorkomen.