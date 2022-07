Ons Jabeur kan zaterdag voor een primeur zorgen in haar eerste Grand Slam-finale. Als de Tunesische nummer twee van de wereld op het gras van Wimbledon afrekent met Elena Rybakina, gaat ze de boeken in als de eerste Afrikaanse Grand Slam-winnares ooit.

Jabeur is al de eerste Afrikaanse in een Grand Slam-finale in de Open Era (de start van het proftennis) in 1968. Sindsdien stonden bij de mannen twee spelers uit Zuid-Afrika in een Grand Slam-finale: Johan Kriek op de Australian Open in 1981 en Kevin Anderson in 2017 op de US Open en een jaar later op Wimbledon.

Voor de start van de Open Era stonden wel al drie Zuid-Afrikaanse vrouwen in een Grand Slam-finale: Irene Bowder in 1927 op Roland Garros, Renée Schuurman in 1959 op de Australian Open en Sandra Reynolds in 1960 op Wimbledon.

Omdat zowel Peacock, Schuurman als Reynolds verloor, kan Jabeur door te winnen in Londen voor een primeur zorgen. Ze is met elf zeges in haar laatste elf partijen op gras in vorm en kan na Maria Sharapova en Serena Williams de derde speelster deze eeuw worden die meer dan elf wedstrijden op gras speelt zonder nederlaag.

De Zuid-Afrikaanse Sandra Reynolds (rechts) in 1960 na haar verloren Wimbledon-finale tegen Maria Bueno. De Zuid-Afrikaanse Sandra Reynolds (rechts) in 1960 na haar verloren Wimbledon-finale tegen Maria Bueno. Foto: Getty Images

Rybakina heeft met finaleplek al primeur

Ook Jabeurs opponent Rybakina, de nummer 23 van de wereld, is de eerste die haar land vertegenwoordigt in een Grand Slam-finale. Bij zowel de mannen als de vrouwen stond er nooit eerder een deelnemer uit Kazachstan in de finale van een Grand Slam-toernooi.

Tot deze editie van Wimbledon was in het open tijdperk het beste resultaat van een Kazachse op een Grand Slam-toernooi het behalen van de kwartfinales. Die ronde werd eerder bereikt door Yaroslava Shvedova (drie keer), Yulia Putintseva (drie keer) en Rybakina zelf (één keer).

De Wimbledon-finale wordt de vierde ontmoeting ooit tussen Jabeur en Rybakina op WTA-niveau. Rybakina won de eerste ontmoeting in 2019 op de Wuhan Open, terwijl daarna zowel in Dubai als Chicago Jabeur als winnaar uit de strijd kwam. Alle voorgaande ontmoetingen werden op een harde ondergrond gespeeld.

De finale op Wimbledon begint zaterdag om 15.00 uur. De winnaar van de partij wordt sowieso de eerste vrouw die haar eerste Grand Slam-titel op Wimbledon verovert sinds Marion Bartoli in 2013.