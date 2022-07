Rafael Nadal heeft er vertrouwen in dat hij binnen een aantal weken is genezen van de buikspierblessure waarmee hij zich donderdagavond moest terugtrekken van Wimbledon. De Spanjaard wil snel weer voorzichtig trainen.

Nadal maakte op een persconferentie bekend dat het door zijn kwetsuur onmogelijk is om in de halve finales aan de treden tegen Nick Kyrgios. Kyrgios heeft daardoor een vrije doortocht naar de finale.

"Het zal zo'n drie tot vier weken duren voordat ik hiervan hersteld ben. Dat is normaal voor een blessure als deze. Ik hoop dat het mijn programma niet in de war gooit", zei Nadal tijdens het persmoment.

Het volgende evenement van Nadal is over een maand, wanneer hij meedoet aan de Rogers Cup. Eind augustus staat de US Open op het programma. Op het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar gaat hij mogelijk voor zijn 23e titel.

"Voor nu kan ik helaas niet doorgaan met spelen, maar over een week kan ik waarschijnlijk wel weer vanaf de baseline gaan trainen. Serveren gaat nog een tijdje niet lukken", aldus Nadal.

"Vanaf de baseline spelen is een niet al te grote belasting. Dat is voor nu het positieve, dat ik kan blijven trainen. Dat helpt als ik mijn normale seizoensprogramma wil blijven aanhouden."

Nadal kampt al langer met blessures

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Nadal met een blessure kampt. De 36-jarige Spanjaard had ook een slepende voetblessure. Ondanks zijn fysieke ongemakken pakte hij recent op Roland Garros zijn 22e Grand Slam-titel.

Na de Roger Cup en de US Open staat in september ook nog de Laver Cup op het programma voor Nadal, die momenteel achter Daniil Medvedev en Alexander Zverev de derde plaats op de wereldranglijst bezet.

Kyrgios staat voor het eerst in zijn loopbaan in de finale van een Grand Slam-toernooi. De Australiër treft Novak Djokovic of thuisfavoriet Cameron Norrie, die vrijdag tegen elkaar spelen in de halve eindstrijd.