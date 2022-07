Rafael Nadal heeft zich donderdagavond op Wimbledon teruggetrokken voor zijn halvefinalepartij tegen Nick Kyrgios. De 22-voudig Grand Slam-winnaar heeft te veel last van een buikspierblessure. Kyrgios staat automatisch in de finale.

Nadal had woensdag al veel last van zijn buik tijdens zijn kwartfinalepartij tegen Taylor Fritz. Ondanks de pijn sleepte de Spanjaard toen in vijf sets de zege uit het vuur. Hij wilde aanvankelijk 'gewoon' tegen Kyrgios spelen, maar na de training en enkele tests kwam hij donderdag tot de conclusie dat dat geen optie is.

"Het voelt niet goed, zoals ik gisteren al zei. Ik heb een scheur in mijn spier. Ik heb er de hele dag over nagedacht, maar het heeft gewoon geen zin om te spelen", zei Nadal donderdagavond op een persconferentie.

"Als ik dat wel zou doen, kan het alleen maar erger worden. Het belangrijkste is dat ik me gelukkig voel, meer dan welke titel dan ook. Ik wil niet dat ik straks maanden aan de kant sta doordat ik een onverantwoorde keuze heb gemaakt."

Nadal, die op Wimbledon van onder anderen Botic van de Zandschulp won, kampt de laatste tijd vaker met blessureleed. Zo heeft hij ook al langere tijd last van zijn voet. Desondanks pakte hij onlangs op Roland Garros zijn 22e Grand Slam-titel.

Met zijn 22 titels is de Spanjaard recordhouder. Door zijn blessure zit een 23e Grand Slam-titel er dus niet in op Wimbledon, het toernooi dat hij in 2008 en 2010 op zijn naam schreef. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij precies aan de kant staat.

Rafael Nadal werd tijdens zijn partij tegen Taylor Fritz al behandeld. Rafael Nadal werd tijdens zijn partij tegen Taylor Fritz al behandeld. Foto: Getty Images

Kyrgios voor het eerst in Grand Slam-finale

De beslissing van Nadal betekent dat Kyrgios voor het eerst in zijn carrière in een Grand Slam-finale staat. De excentrieke Australiër speelt daarin tegen Novak Djokovic of thuisfavoriet Cameron Norrie, die elkaar vrijdag in de halve finale treffen.

Kyrgios viel dit toernooi vooral op door zijn gedrag. Zo spuugde hij richting een fan, gedroeg hij zich onsportief in zijn derderondepartij tegen Stéfanos Tsitsipás en hield hij zich niet aan de kledingvoorschriften. Het kwam hem op enkele boetes te staan.

Bovendien werd het 27-jarige voormalige toptalent dinsdag aangeklaagd voor mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij moet later dit jaar in Australië voor de rechtbank verschijnen.