Elena Rybakina heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van Wimbledon. Zij ontdeed zich in twee sets van Simona Halep: 6-3 en 6-4 en haalde zij voor het eerst in haar loopbaan een Grand Slam-finale.

Rybakina (ATP-23) was gedurende de gehele wedstrijd de betere speelster. Met haar aanvallende spel dwong ze Halep (ATP-18) tot fouten en ze sloeg meerdere winners. De eerste set ging zo in 37 minuten met 6-3 naar de 23-jarige Rybakina.

In de tweede set brak de Kazachse ook direct de opslag van Halep, maar die kwam nog goed terug tot 2-2. De Roemeense verspeelde echter meteen weer haar servicebeurt en die tweede voorsprong stond Rybakina niet meer af. Het eerste matchpoint van de mondiale nummer 23 was meteen raak: op de service van Halep sloeg ze toe met een knappe return .

Halep won in 2019 al Wimbledon, maar haalde dit jaar geen moment haar oude topniveau. Het betekent dat Rybakina zaterdag debuteert in een Grand Slam-finale.

Een spectaculaire rally met beide speelsters aan het net tijdens de halve finale op Wimbledon. Een spectaculaire rally met beide speelsters aan het net tijdens de halve finale op Wimbledon. Foto: Getty Images

Twee debuterende finalisten

Eerder op de dag won de Tunesische Ons Jabeur in drie sets van de Duitse Tatjana Maria. Jabeur won de eerste set in 38 minuten overtuigend met 6-2, maar in de tweede set vocht Maria terug. De 34-jarige Duitse brak vroeg en verloor zelf geen enkele servicegame: 6-3.

In de beslissende derde set was Jabeur veruit de sterkste en werd het in iets minder dan een half uur 6-1. Na een uur en 43 minuten maakte Jabeur het af op haar tweede wedstrijdpunt na een misser van Maria, die een forehand in het net sloeg.

Net als Rybakina debuteert Jabeur in een Grand Slam-finale. Zij is tevens de eerste Afrikaanse Wimbledon-finaliste sinds 1960. In dat jaar haalde de Zuid-Afrikaanse Sandra Reynolds de finale in Londen. In het Grand Slam-tijdperk (sinds 1968) is ze zelfs de eerste Afrikaanse tennisster die de eindstrijd op een Grand Slam haalt.