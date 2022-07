Taylor Fritz had woensdagavond na zijn nederlaag tegen Rafael Nadal moeite om het positieve aspect van zijn fraaie Wimbledon-campagne in te zien. De Amerikaan was in de kwartfinales heel dicht bij een stunt, maar liet de 22-voudig Grand Slam-winnaar terug in de wedstrijd komen én in vijf sets winnen: 6-3, 5-7, 6-3, 5-7 en 6-7 (4).

"Dit is waarschijnlijk de pijnlijkste nederlaag die ik ooit heb geleden", zei Fritz op zijn persconferentie na de bijna 4,5 uur durende partij. "Op sommige momenten in de wedstrijd had ik het gevoel dat ik nog meer moest doen. Ik legde het initiatief te vaak bij Nadal en hij leverde. Uiteindelijk was hij gewoon héél, héél erg goed."

De 24-jarige Fritz zag de 36-jarige Nadal worstelen met zijn service en profiteerde daar met acht breaks optimaal van. De Spaanse tennislegende speelde sowieso niet op de top van zijn kunnen, want hij had zichtbaar last van een buikspier en moest zich laten behandelen. Na de wedstrijd bekende hij aan opgeven te hebben gedacht.

Ondanks het fysieke voordeel slaagde Fritz er maar niet in de klus op het centercourt te klaren. De nummer veertien van de wereld gaf de vierde set uit handen door zijn servicegame op 5-5 te verliezen en in de supertiebreak van de laatste set maakte een opgeleefde Nadal razendsnel het verschil.

182 Gehavende Nadal klopt Fritz in marathonpartij en bereikt laatste vier Wimbledon

'Het gaat de goede kant op met mij'

Het was voor Fritz moeilijk om direct na zijn wrange nederlaag te relativeren, maar de Amerikaan kan hoe dan ook terugkijken op een verdienstelijk toernooi. Het was de eerste keer dat hij het op een Grand Slam-toernooi tot de kwartfinales schopte.

"Het gaat de goede kant op met mij", zei Fritz. "Gezien mijn vorm en de loting had ik wel van mezelf verwacht dat ik de kwartfinales zou halen, maar het is een geweldige prestatie. Ik ben heel blij dat ik deze wedstrijd heb kunnen spelen. Het is nu even zwaar, maar ik denk dat ik er maar het positieve van in moet zien."

Het was de tweede keer dit jaar dat Fritz en Nadal elkaar tegenkwamen. In de finale van het Masters-toernooi van Indian Wells was de Amerikaan wél te sterk voor 'Rafa', die toen door een stressfactuur in zijn rib werd gehinderd.