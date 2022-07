Nick Kyrgios vindt het bijna onvoorstelbaar dat hij er woensdag voor het eerst in zijn loopbaan in is geslaagd om de halve finales van een Grand Slam-toernooi te bereiken. De controversiële Australiër, die enkele jaren geleden met mentale problemen kampte en het plezier in tennis verloor, voegde zich bij de laatste vier op Wimbledon.

"Als je mensen jaren geleden had gevraagd of ik de halve finales zou kunnen halen, had iedereen waarschijnlijk 'nee' gezegd. Er waren twijfels over mijn mentale weerbaarheid, fysieke gesteldheid en discipline. Ik dacht zelf ook dat mijn kans geweest was", zei Kyrgios op zijn persconferentie na zijn gewonnen driesetter tegen de Chileen Cristian Garín: 6-4, 6-3 en 7-6 (5).

Vlak na die zege bleef de 27-jarige Australiër minutenlang op zijn stoel zitten, waar hij naar terugdacht aan een van de zwartste periodes uit zijn loopbaan. Kyrgios maakte begin dit jaar bekend dat hij in 2019 kampte met depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten, wat resulteerde in overmatig alcohol- en drugsgebruik.

"Ik besefte me op die stoel hoe snel dingen kunnen veranderen. Er was een moment dat ik helemaal klaar was met de sport en dat ik op de Australian Open van 2019 suïcidale gedachten had. Nu sta ik in de halve finales van Wimbledon. Het maakt me heel erg trots als ik denk aan alles wat ik heb overwonnen."

Nick Kyrgios dacht na het behalen van de halve finales terug aan de moeilijkste periode in zijn loopbaan. Nick Kyrgios dacht na het behalen van de halve finales terug aan de moeilijkste periode in zijn loopbaan. Foto: Getty Images

Kyrgios wil niet reageren op beschuldiging van ex-vriendin

Toch verschijnt Kyrgios dit toernooi vaker op negatieve dan positieve wijze in de media. Het enfant terrible werd beboet voor wangedrag op de baan in de eerste en derde ronde en hield zich niet aan het strikte kledingvoorschrift op Wimbledon. In de aanloop naar zijn kwartfinale hoorde Kyrgios bovendien dat hij in zijn geboorteland is aangeklaagd voor mishandeling van zijn ex-vriendin in december 2021.

"Vanzelfsprekend zijn er hoop dingen die ik nu wil zeggen om mijn kant van het verhaal te vertellen, maar mijn advocaten hebben me geadviseerd om dat nu niet te doen", zei Kyrgios over de aangifte. "Natuurlijk heb ik er zelf ook alles over gelezen, maar het heeft geen invloed gehad op mijn voorbereiding."

Om voor het eerst de finale van een Grand Slam-toernooi te bereiken, moet Kyrgios zien af te rekenen met 22-voudig Grand Slam-winnaar Rafael Nadal. De Spanjaard won woensdag na een partij van bijna 4,5 uur in vijf sets van Taylor Fritz. De vraag is of Nadal fit genoeg is, want hij kampte tegen Fritz met pijn in zijn buikstreek.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).