Rafael Nadal won woensdag in de kwartfinales van Wimbledon weliswaar in vijf sets van Taylor Fritz (3-6, 7-5 en 3-6, 7-5 en 7-6 (4), maar hij haalde mede door een blessure geen geweldig niveau. De Spanjaard dacht zelfs even aan opgeven.

Na de eerste set werd Nadal langdurig behandeld in de kleedkamer en ook tijdens verschillende pauzes kreeg hij bezoek van de fysiotherapeut. Het leek er na de derde set zelfs even op dat de nummer vier van de wereld zou gaan opgeven. Zijn vader en zus spoorden hem vanaf de tribune ook aan om te stoppen.

"Om eerlijk te zijn, zit er iets niet helemaal goed met mijn buikspieren", zei Nadal na afloop van de partij. "Ik ben gewend aan pijn en om met problemen te spelen. Het voelde al een paar dagen niet goed, maar vandaag werd het steeds erger. Ik twijfelde er zelfs over of ik wel in staat was de wedstrijd af te maken."

De openheid van Nadal is opvallend, omdat hij tot nu toe niet over zijn blessures wilde praten. Eerder gaf hij aan "moe te worden van alle vragen" over onder meer de fysieke problemen aan zijn voet, waaraan hij in de aanloop naar Wimbledon behandeld werd.

Rafael Nadal speelde met speciale pleisters om zijn buikspieren te ontzien. Rafael Nadal speelde met speciale pleisters om zijn buikspieren te ontzien. Foto: Getty Images

Nadal weet niet of hij halve finale haalt

In de halve finales neemt Nadal het op tegen Nick Kyrgios, die de Chileen Cristian Garín in drie sets versloeg (6-4, 6-3 en 7-6 (5). De excentrieke Australiër, die dit toernooi opvalt met zijn kledingkeuze en onsportieve gedrag, kwam nog nooit zover op een Grand Slam-toernooi.

"Ik hoop klaar te zijn om tegen hem te kunnen spelen. Ik moet 100 procent fit zijn om een kans te maken", zei Nadal, die donderdag een scan laat maken om zijn buikblessure te beoordelen. De tweevoudig Wimbledon-winnaar kon niet bevestigen of hij de wedstrijd tegen Kyrgios gaat halen.

Het is voor het eerst sinds 2019 dat Nadal in de halve finales op Wimbledon staat. De 22-voudig Grand Slam-winnaar jaagt in Londen op zijn eerste Wimbledon-titel sinds 2010. Eerder dit jaar won hij de Australian Open en Roland Garros.