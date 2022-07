Simona Halep heeft woensdag overtuigend de halve finales van Wimbledon bereikt. De tweevoudig toernooiwinnares rekende in de kwartfinales af met de Amerikaanse Amanda Anisimova: 6-2 en 6-4.

Net als in haar vierderondepartij tegen de mondiale nummer vier Paula Badosa (6-1 en 6-2) was de dertigjarige Halep lange tijd een klasse apart tegen Anisimova. Na amper een uur spelen mocht de Roemeense al voor de wedstrijd serveren, maar juist op dat moment plaatste haar Amerikaanse opponente haar eerste break.

Halep leek de set helemaal uit handen te geven, want op 5-4 kwam ze op een achterstand van 0-40 te staan. De nummer achttien van de wereld pepte zichzelf zichtbaar op, sloeg alle drie de breakpoints weg en benutte haar eerste matchpoint.

Door haar overtuigende zege ligt Halep nog altijd op koers voor haar derde Grand Slam-titel. De voormalige nummer één van de wereld schreef in 2018 Roland Garros op haar naam en pakte een jaar later de titel op Wimbledon. Ze verloor in 2014 en 2017 de finale op Roland Garros en in 2018 de eindstrijd op de Australian Open.

Halep is nu al twaalf wedstrijden op rij ongeslagen op Wimbledon. Vorig jaar deed ze door blessureleed niet mee aan het Grand Slam-toernooi in Londen en in 2020 ging Wimbledon niet door vanwege de coronapandemie.

Om voor de zesde keer in haar loopbaan de finale van een Grand Slam-toernooi te bereiken, moet Halep de Kazachse Elena Rybakina zien te verslaan. De nummer 23 van de wereld had drie sets nodig om de Australische Ajla Tomljanovic (WTA-44) te kloppen: 4-6, 6-2 en 6-3. De andere halve finale gaat tussen Ons Jabeur en Tatjana Maria.