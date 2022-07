Met een finaleplek op Wimbledon schudt Nick Kyrgios het imago van eeuwig talent eindelijk van zich af, maar zijn gedrag blijft een hoofdpijndossier. De Australiër misdraagt zich op de baan én werd deze week aangeklaagd omdat hij zijn ex-vriendin zou hebben mishandeld. Een profiel over een enfant terrible dat maar niet volwassen lijkt te worden. "Kyrgios had eigenlijk al gediskwalificeerd moeten worden."

Een geweldige opslag, tweeners, onderhands serveren en spectaculaire punten, maar ook: provoceren, schelden, rackets de vernieling in gooien en spugen. De 27-jarige Kyrgios kan als geen ander zijn beste en slechtste kanten in één wedstrijd naar boven laten komen. Sommige fans genieten van de controversiële show die ze voorgeschoteld krijgen, anderen spreken hun walging uit.

Stéfanos Tsitsipás zit zonder twijfel in dat tweede kamp. "Kyrgios houdt ervan om zijn tegenstanders te pesten. Hij was waarschijnlijk ook een pestkop op school", brieste de Griek na zijn nederlaag tegen de flamboyante Australiër in de derde ronde, met afstand de lelijkste wedstrijd van Wimbledon door het onsportieve karakter.

Kyrgios - petje achterstevoren en met zijn kenmerkende laconieke speelstijl - haalde met provocaties het bloed onder de nagels van zijn tegenstander vandaan. Meerdere keren probeerde de eveneens onsportieve Tsitsipás uit frustratie de bal op het lichaam van Kyrgios te slaan, vaak zonder succes. Kyrgios maakte verder vooral ruzie met de umpire, die hij er niet van kon overtuigen dat Tsitsipás gediskwalificeerd moest worden toen de nummer vijf van de wereld een bal in het publiek sloeg.

"Vanwege zijn rebelse manier van spelen vind ik Kyrgios aan de ene kant een aanwinst voor het tennis", zegt oud-prof John van Lottum, die voor Ziggo Sport commentaar geeft bij Wimbledon. "Hij schopt tegen de heilige huisjes. Maar als het te spannend wordt, vindt er kortsluiting in zijn hoofd plaats en weet hij niet meer waar de grens ligt. Dan wordt hij respectloos. Dan zit ik niet meer in kamp-Kyrgios."

Route Kyrgios naar Wimbledon-finale 1e ronde: Paul Jubb (3-6, 6-1, 7-5, 6-7 (3) en 7-5)

2e ronde: Filip Krajinovic (6-2, 6-3 en 6-1)

3e ronde: Stéfanos Tsitsipas (6-7 (2), 6-4, 6-3 en 7-6 (7))

4e ronde: Brandon Nakashima (4-6, 6-4, 7-6 (2), 3-6 en 6-2)

Kwartfinale: Cristian Garín (6-4, 6-3 en 7-6 (5))

Halve finale: walkover door opgave Rafael Nadal

De voormalige nummer 62 van de wereld weet waar hij over praat, want hij werd vroeger het enfant terrible van het Nederlandse tennis genoemd. In gezelschap van types als Jan Siemerink, Jacco Eltingh en Paul Haarhuis was Van Lottum een vreemde eend in de bijt. "Dat waren keurige mannen met een polootje aan. Ik had mijn pet achterstevoren en kwam niet in een Volvo Station, maar in een Porsche aanrijden."

"Ik maakte vooral mezelf belachelijk in die tijd. Mijn eigen kinderen hebben me nooit zien spelen, maar zeggen wel: 'Papa, ik hoor dat je vroeger veel rackets kapot hebt gegooid'. Ik heb veel spijt, vooral van mijn gedrag naar ballenjongens en -meisjes. Maar wat ik deed, staat in schril contrast met het gedrag van Kyrgios hoor."

Geen zeldzaam tafereel bij Nick Kyrgios: zijn racket dat door de lucht vliegt, zoals hier bij de Australian Open van dit jaar. Geen zeldzaam tafereel bij Nick Kyrgios: zijn racket dat door de lucht vliegt, zoals hier bij de Australian Open van dit jaar. Foto: Getty Images

Kyrgios van supertalent naar entertainer zonder discipline

De uitspattingen van Kyrgios maskeren zijn werkelijke kwaliteiten en bevlekken een loopbaan die nog veel succesvoller had kunnen worden. De zoon van een Griekse vader en een Maleisische moeder stond vroeger te boek als supertalent; hij was de nummer één bij de junioren en had op negentienjarige leeftijd al een kwartfinale op Wimbledon en de Australian Open gespeeld.

Ook tegen de absolute topspelers bleef Kyrgios regelmatig overeind en liet hij glimpen van zijn potentie zien. Kyrgios en landgenoot Lleyton Hewitt zijn nog altijd de enige spelers die hun eerste ontmoeting met Roger Federer, Rafael Nadal én Novak Djokovic wonnen. Een mooie loopbaan met grote successen lonkte, maar blessures en een gebrek aan discipline braken Kyrgios op.

Entertainen is voor de Australian Open-winnaar in het dubbelspel soms een groter goed dan winnen. Dat kan hij als geen ander, met soms geniale balletjes op de gekste momenten. Maar bij tegenslag is een tirade nooit ver weg. Door zijn arsenaal aan grappige acties en misdragingen staat YouTube vol met filmpjes als 10 minutes of Nick Kyrgios MADNESS. Zijn erelijst daarentegen telt ondertussen 'slechts' zes ATP-titels in het enkelspel en tot deze editie weinig verheffende resultaten op de majors.

Robin Haase weet hoe goed Kyrgios kán zijn. De Hagenaar speelde twee keer tegen de Australiër, voor het laatst in de tweede ronde van Wimbledon in 2018. "Mijn plan op Wimbledon was om in de eerste set een keer onderhands te serveren, om Kyrgios te ontlokken dat ook te doen. Helaas was hij tegen mij heel erg gefocust", blikt de 35-jarige Haase in gesprek met NU.nl terug op zijn verloren driesetter in Londen.

"Kyrgios heeft een van de beste services ter wereld en speelt met ontzettend veel gevoel. Hij is een geweldige tennisser, maar ook een man van uitersten. Bepaalde emoties zijn prima in het tennis, want we zijn geen computers. Maar Kyrgios gaat te vaak over de grenzen heen en daar ben ik fel op tegen. Je bent toch een voorbeeld als tennisser en bepaald gedrag moet je dan niet willen."

Nick Kyrgios was in 2014 in de vierde ronde van Wimbledon in vier sets te sterk voor Rafael Nadal. Hij versloeg de Spanjaard later nog twee keer. Nick Kyrgios was in 2014 in de vierde ronde van Wimbledon in vier sets te sterk voor Rafael Nadal. Hij versloeg de Spanjaard later nog twee keer. Foto: Getty Images

'Het gedrag van Kyrgios is een vlucht van de spanning'

Meerdere keren was er hoop dat Kyrgios zijn leven zou beteren. Nadat hij eind 2016 door de ATP was geschorst omdat hij een wedstrijd in Sjanghai had laten lopen, ging de controversiële Australiër (verplicht) naar een psycholoog, maar veel leek het allemaal niet te helpen. In augustus 2019 - drie jaar en vele incidenten later - kreeg Kyrgios een recordboete vanwege een woede-uitbarsting in Cincinnati en noemde hij tennisbond ATP een corrupte organisatie.

Met een voorwaardelijke schorsing en een schamele boete van 25.000 dollar kwam hij nog goed weg voor dat laatste vergrijp. Het was enkele maanden nadat Kyrgios op het Masters-toernooi van Rome vanwege wangedrag een game penalty aan zijn broek had gekregen en vervolgens was gediskwalificeerd, omdat hij tijdens zijn tirade een stoel op de baan gooide. Dit jaar liet Kyrgios ook zijn kwetsbare kant zien: hij maakte bekend in 2019 last te hebben gehad van depressieve gevoelens en eenzaamheid.

De mentale problemen zijn verholpen, maar de incidenten houden ook dit jaar aan. Na zijn nederlaag tegen Nadal op Indian Wells moest een ballenjongen wegduiken voor het racket van Kyrgios, dat door een bounce op hoge snelheid op hem af kwam vliegen. Na het veiligstellen van zijn zege in de eerste ronde van Wimbledon spuugde Kyrgios in de richting van een toeschouwer die hem tijdens de wedstrijd irriteerde.

"Daar hoorde hij eigenlijk gediskwalificeerd voor te worden", vindt Van Lottum. "Kyrgios denkt in een positie te zitten waarin hij alles kan maken en daarmee schaadt hij het tennis. Mensen accepteren acties van hem die niet te accepteren zijn. Kyrgios misdraagt zich, omdat hij niet kan omgaan met de emotionele confrontatie in een wedstrijd. Als het hem te spannend wordt, gaat het mis. Zijn gedrag is een vlucht."

Haase vindt net als Van Lottum dat het gedrag van Kyrgios deels in de hand wordt gewerkt door de mensen die hem sancties kunnen opleggen. "Het probleem is niet alleen dat Kyrgios over de grens gaat, maar dat hij de grenzen kán opzoeken. Scheidsrechters grijpen niet altijd in en moeten harder optreden. Dat vind ik overigens in het algemeen, niet alleen bij Kyrgios."

73 Kyrgios gooit stoel op baan en wordt gediskwalificeerd

Aangifte van mishandeling als sluier over Wimbledon-succes

Naast zijn wangedrag op de baan werd Kyrgios deze week geconfronteerd met een aangifte van zijn ex-vriendin, die claimt dat ze in december 2021 door hem mishandeld is. De Australiër moet volgende maand in Canberra voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden. Details over de zaak zijn nog niet bekend. Kyrgios kreeg er in Londen vragen over, maar hulde zich op advies van zijn advocaten in stilzwijgen.

Over zijn gedrag op en rond de baan zegt Kyrgios dat hij juist alleen maar volwassener is geworden. Als bewijs voert hij de Wimbledon-editie van 2019 aan. "Mijn manager moest me om 4.00 uur in de ochtend uit de pub trekken. Later die dag speelde ik op het centercourt tegen Nadal. Ik kom van ver, dat staat vast."

In zijn laatste twee wedstrijden op Wimbledon gedroeg Kyrgios zich - voor zijn doen - voorbeeldig. De vraag is of hij zondag vanaf 15.00 uur ook zijn hoofd koel kan houden tegen Novak Djokovic in een potentieel ontvlambare finale. Kyrgios maakte de Serviër in 2019 nog met de grond gelijk in een van zijn spraakmakende interviews, waarin hij onder meer zei dat Djokovic "een zieke obsessie heeft om aardig te worden gevonden".

Kyrgios, die beide ontmoetingen met Djokovic in het verleden zonder setverlies won, voegde daar nog fijntjes aan toe dat hij de Serviër simpelweg niet kan uitstaan. Haase verwacht een verhitte finale. "Er kan van alles gebeuren, maar één ding is zeker: het wordt hoe dan ook een spektakel."