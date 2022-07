Novak Djokovic dankt zijn indrukwekkende comeback tegen Jannik Sinner naar eigen zeggen voor een groot deel aan de peptalk die hij zichzelf gaf tijdens de toiletpauze. Volgens de nummer twee van de wereld was dat het startpunt van zijn wederopstanding in de kwartfinalepartij op Wimbledon.

"De toiletpauze was het keerpunt. Ik trok me even terug om me op te frissen en naar het toilet te gaan. Daar hield ik een korte peptalk met mezelf voor de spiegel", zei Djokovic, die vanaf de derde set zichtbaar beter ging spelen op het Center Court.

In de eerste twee sets maakte Djokovic veel onnodige fouten tegen Sinner, die op zijn beurt met lef en overtuiging speelde. De Serviër stelde vanaf de derde set orde op zaken, won drie sets op rij en plaatste zich zodoende voor de halve finales.

"Sinner was in de eerste twee sets duidelijk de betere speler", zei Djokovic. "Hij ging de wedstrijd in met het gevoel dat hij niet veel te verliezen had. Maar toen hij de twee sets voorsprong had, veranderde het. Dat maakt het mentaal heel anders."

Opluchting bij Novak Djokovic. Opluchting bij Novak Djokovic. Foto: Getty Images

Comeback doet Djokovic denken aan Roland Garros-finale

De comeback van Djokovic deed de Serviër denken aan zijn gewonnen finale van Roland Garros in 2021 tegen Stéfanos Tsitsipás. Daarin verloor hij eveneens de eerste twee sets, maar ging hij er alsnog met de winst vandoor.

"Destijds heb ik precies hetzelfde gedaan", reageerde Djokovic. "Toen pakte het goed uit en vandaag werkte het opnieuw. Maar ik kan je verzekeren dat het niet altijd werkt. Het is absoluut geen garantie dat het succes brengt."

"Je hebt op zulke moment zo'n negatief gevoel en dan lijken positieve teksten niet echt binnen te komen. Maar het werkt echt. Door jezelf moed in te praten en naar positieve dingen te zoeken, kan je een soort hernieuwde energie krijgen."

Mede dankzij de comeback tegen Sinner is Djokovic nog in de race voor zijn eerste Grand Slam-titel in een jaar tijd. De titelverdediger en zesvoudig winnaar van Wimbledon neemt het donderdag in de halve finale op tegen thuisspeler Cameron Norrie.