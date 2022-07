Tim van Rijthoven is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema van het tennistoernooi in Newport, dat maandag begint. De 25-jarige Nederlander was eerste reserve. Hij schuift door vanwege een afmelding van de Amerikaan Jenson Brooksby.

Het toernooi in het Amerikaanse Newport wordt gespeeld op gras, een ondergrond waarop Van Rijthoven dit seizoen uitstekend presteert. Hij beleefde zijn grote doorbraak door vorige maand in Rosmalen de Libéma Open te winnen.

Op Wimbledon drong de met een wildcard toegelaten Brabander vervolgens door tot de vierde ronde. Daarin werd hij zondag na vier sets verslagen door titelverdediger Novak Djokovic.

Omdat er in Londen vanwege de uitsluiting van Russische en Belarussische spelers geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn, blijft Van Rijthoven op de wereldranglijst rond de honderdste plaats steken.

Hij heeft daardoor nog wat goede resultaten nodig om mee te mogen doen aan de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 29 augustus.

In 2000 baarde Peter Wessels opzien door het ATP-toernooi van Newport te winnen. De voormalig nummer 72 van de wereld is daarmee de enige Nederlander op de erelijst.