Novak Djokovic heeft zich dinsdag na een fraaie comeback geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. De titelhouder maakte een 2-0-achterstand tegen Jannik Sinner ongedaan en won in vijf sets: 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 en 6-2.

Djokovic maakte in de eerste twee sets veel onnodige fouten tegen de twintigjarige Sinner, die met lef speelde. De Italiaan poetste in de eerste set een 4-1-achterstand weg en won na twee breaks. In de tweede set werd de Serviër opnieuw tweemaal gebroken.

Vanaf de derde set ging Djokovic beter serveren en stelde hij snel orde op zaken. Na 3 uur en 39 minuten maakte de nummer twee van de wereld het met een lovegame af tegen Sinner, die na de vierde set nog kort aan zijn enkel werd behandeld.

Djokovic voorkwam zodoende zijn eerste nederlaag op Wimbledon sinds 2017. Vijf jaar geleden gaf hij in de kwartfinales op tegen Tomás Berdych. Sinds die nederlaag pakte de Serviër drie keer de titel in Londen. In 2020 ging het toernooi niet door vanwege de uitbraak van COVID-19.

Djokovic mikt op Wimbledon op zijn eerste Grand Slam-titel in een jaar tijd. Vorig jaar verloor hij op de US Open de finale en begin dit jaar mocht hij wegens de geldende vaccinatieplicht niet deelnemen aan de Australian Open. Op Roland Garros verloor hij bij de laatste acht van Rafael Nadal.

In de volgende ronde treft Djokovic de winnaar van de partij tussen David Goffin en Cameron Norrie. Die partij is nog bezig en staat 1-1 in sets. De andere kwartfinales vinden woensdag plaats.