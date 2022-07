Novak Djokovic heeft zich dinsdag na een fraaie comeback geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. De titelhouder maakte een 2-0-achterstand tegen Jannik Sinner ongedaan en won in vijf sets: 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 en 6-2. Hij neemt het bij de laatste vier op tegen thuisspeler Cameron Norrie, die de Belg David Goffin versloeg.

Djokovic had in de eerste twee sets weinig in te brengen tegen de als tiende geplaatste Sinner. Daarna krikte de Serviër zijn niveau op, om het na 3 uur en 35 minuten spelen af te maken met een lovegame.

In Londen mikt Djokovic op zijn eerste Grand Slam-titel in een jaar tijd. Vorig jaar verloor hij op de US Open de finale en begin dit jaar mocht hij wegens de geldende vaccinatieplicht niet deelnemen aan de Australian Open. Op Roland Garros verloor hij bij de laatste acht van Rafael Nadal.

De nummer één van de plaatsingslijst won in de vorige ronde op Wimbledon in vier sets van Tim van Rijthoven. Ook in de openingsronde tegen Kwon Soon-woo leverde hij een set in. De partij tegen Sinner was zijn eerste vijfsetter.

De andere kwartfinales worden woensdag gespeeld. De als tweede geplaatste Rafael Nadal neemt het dan op tegen Taylor Fritz (11). Met de Australiër Nick Kyrgios en de Chileen Cristian Garin staan er ook twee ongeplaatste spelers tegenover elkaar.

Novak Djokovic ontvangt de felicitaties van Jannik Sinner na zijn benauwde zege. Foto: AFP

Djokovic maakt veel fouten in eerste twee sets

Djokovic maakte in de eerste twee sets veel onnodige fouten tegen de twintigjarige Sinner, die met lef speelde. De Italiaan poetste in de eerste set een 4-1-achterstand weg en won na twee breaks. In de tweede set werd de Serviër opnieuw tweemaal gebroken.

Vanaf de derde set ging Djokovic beter serveren, waardoor Sinner het steeds moeilijker kreeg. Toen de Italiaan aan het einde van de vierde set door zijn enkel ging, raakte een stunt steeds verder uit zicht.

In de beslissende set plaatste Djokovic een dubbele break en gunde hij zijn tegenstander nog maar dertien punten. Bovendien verloor de favoriet, zesvoudig winnaar op Wimbledon, in de vijfde set geen punt meer op zijn eerste opslag.

Cameron Norrie laat zich na zijn overwinning toejuichen door het publiek. Cameron Norrie laat zich na zijn overwinning toejuichen door het publiek. Foto: ANP

Norrie laat Britse toeschouwers juichen

Djokovic speelt in de halve finales tegen Norrie, die voor het eerst in zijn carrière doordrong tot de halve finales van een Grand Slam-toernooi. De als negende geplaatste Brit versloeg Goffin in een zinderende vijfsetter: 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 en 7-5.

De 26-jarige Norrie sloeg toe in de elfde game van de vijfde set, door Goffin op love te breaken. Met het uitserveren had de Brit daarna nog wel de nodige moeite, maar tot enthousiasme van het publiek maakte hij het op zijn tweede matchpoint af.

De in Zuid-Afrika geboren Norrie kwam tot aan dit jaar op Wimbledon nooit verder dan de tweede ronde. Zijn beste resultaat op een Grand Slam-toernooi was de derde ronde op zowel de Australian Open, de US Open als Roland Garros.