Tatjana Maria heeft zich dinsdag op Wimbledon verrassend verzekerd van een plek in de halve finales. De Duitse was bij de laatste acht in drie sets te sterk voor Jule Niemeier: 4-6, 6-2 en 7-5. In de halve eindstrijd neemt Maria het op tegen Ons Jabeur, de nummer twee van de plaatsingslijst.

Maria, de nummer 103 van de wereld, benutte na twee uur en achttien minuten haar eerste matchpoint tegen de twaalf jaar jongere Niemeier. Ze profiteerde van een fout van Niemeier, die de partij op Court 1 besloot met een volley in het net.

De 34-jarige Maria reikte tot haar deelname aan Wimbledon slechts één keer verder dan de tweede ronde van een Grand Slam. Op de laatste acht Grand Slam-toernooien verloor ze bovendien al in de openingsronde.

"Ik heb overal kippenvel", zei Maria na afloop van de partij. "Ongeveer een jaar geleden was ik nog herstellende van mijn bevalling. Het is een droom dat ik dit nu met mijn twee dochters mag meemaken."

Ons Jabeur won na een moeizame start van Marie Bouzková. Foto: Getty Images

Maria heeft weer een stunt nodig

Maria heeft in de halve finale een nieuwe stunt nodig om de eindstrijd te bereiken. De Duitse neemt het op tegen Jabeur, die na een matige eerste set afrekende met Marie Bouzková: 6-3, 1-6 en 1-6.

Ook Jabeur staat in Londen voor de eerste keer in haar carrière in de halve finales van een Grand Slam-toernooi. De Tunesische strandde vorig jaar in de kwartfinale op Wimbledon en ook op de Australian Open bereikte ze in 2020 de laatste acht.

Jabeur, de nummer twee van de wereld, is door de uitschakeling van Iga Swiatek de hoogst geplaatste speelster in het toernooi. De andere halve finales vinden woensdag plaats. Daarin neemt Ajla Tomljanovic het op tegen Elena Rybakina en wacht Simona Halep een krachtmeting met Amanda Anisimova.