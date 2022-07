Nick Kyrgios moet op 2 augustus in de Australische hoofdstad Canberra voor de rechter verschijnen. De excentrieke tennisser is aangeklaagd voor mishandeling van zijn ex-vriendin in december 2021.

Een Australische politiewoordvoerder zegt alleen dat het een 27-jarige man uit Watson (een voorstad van Canberra, red.) betreft. Diverse media, waaronder The Canberra Times, melden dat het om Kyrgios gaat.

Kyrgios verblijft momenteel in Engeland, waar hij meedoet aan Wimbledon. De flamboyante Australiër haalde maandag de kwartfinales door in vijf sets af te rekenen met de Amerikaan Brandon Nakashima.

Het gaat op Wimbledon niet alleen over de sportieve prestaties van Kyrgios. De nummer veertig van de wereld kreeg op het Grand Slam-toernooi al twee boetes van in totaal ruim 13.000 euro voor spugen richting een fan en vloeken.

Daar blijft het vermoedelijk niet bij, want maandag overtrad Kyrgios het kledingvoorschrift door voor en na zijn partij rode schoenen te dragen. Na de wedstrijd zette hij ook een rode pet op. Op Wimbledon mogen spelers uitsluitend witte kleding dragen.

De incidenten passen in de sportieve loopbaan van Kyrgios, die vaker opvalt met afwijkend gedrag. Het voormalige talent staat op Wimbledon voor de derde keer in zijn carrière in de kwartfinales van een Grand Slam.