Hoewel Nick Kyrgios zich maandag tijdens zijn vierderondepartij op Wimbledon veel beter gedroeg dan in zijn voorgaande wedstrijd, veroorzaakte de flamboyante Australiër toch weer een relletje. Hij hield zich namelijk niet aan het kledingvoorschrift.

Bij zowel het betreden als het verlaten van de baan droeg Kyrgios rode schoenen. Bovendien zette hij na zijn zege op Brandon Nakashima een rode pet op voor het korte interview op de baan. Dat is tegen de regels: tennissers op Wimbledon worden traditiegetrouw geacht uitsluitend witte kleding te dragen.

"Omdat ik doe wat ik wil", antwoordde Kyrgios nadat hem later op de persconferentie was gevraagd waarom hij dat deed. "Nee, ik sta niet boven de regels. Ik hou gewoon van die schoenen. Ik zal morgen wel weer witte schoenen dragen."

Het schenden van de kledingregels komt Kyrgios zeer waarschijnlijk op een (nieuwe) boete te staan. De nummer veertig van de wereld werd eerder tijdens het toernooi al twee keer beboet voor in totaal ruim 13.000 euro.

Na zijn eersterondepartij besloot de Wimbledon-organisatie Kyrgios te straffen omdat hij spuugde in de richting van een fan. Na zijn veelbesproken partij tegen Stéfanos Tsitsipás in de derde ronde - beide spelers gedroegen zich zeer onsportief - kreeg hij een sanctie wegens vloeken.

Nick Kyrgios trekt door zijn gedrag de aandacht vaak naar zich toe. Nick Kyrgios trekt door zijn gedrag de aandacht vaak naar zich toe. Foto: Reuters

'Hij brengt het tennis naar het allerlaagste niveau'

De 27-jarige Kyrgios werd in zijn jonge jaren een grote toekomst voorspeld, maar staat eigenlijk vooral bekend om zijn capriolen op en naast de baan. Zijn nieuwe reeks incidenten op Wimbledon heeft kwaad bloed gezet bij onder anderen Pat Cash, de toernooiwinnaar van 1987.

"Dit is een circus. Hij heeft het tennis naar het allerlaagste niveau gebracht", zei de inmiddels 57-jarige Australiër na de verhitte partij tussen zijn landgenoot Kyrgios en Tsitsipás.

Kyrgios, die de Amerikaan Nakashima in vijf sets versloeg, staat pas voor de derde keer in zijn loopbaan in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Voor een plek bij de laatste vier moet hij zien af te rekenen met de Chileen Christian Garín.