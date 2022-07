Rafael Nadal is grotendeels tevreden over zijn spel tegen Botic van de Zandschulp in de vierde ronde van Wimbledon. De Spanjaard was lange tijd oppermachtig tegen de Nederlander, maar maakte het op het eind nog onnodig spannend in Londen.

"Ik denk dat ik het tot het einde van de wedstrijd, toen ik op 5-3 een slechte game speelde, goed heb gedaan tegen een moeilijke tegenstander. Botic heeft zichzelf ongelooflijk verbeterd in het afgelopen jaar, dus ik wil hem ook feliciteren met zijn geweldige vooruitgang", zei Nadal in een eerste reactie op het centercourt.

Van de Zandschulp hoopte de gravelkoning op gras meer tegengas te kunnen bieden dan ruim een maand geleden op Roland Garros, toen Nadal hem eenvoudig klopte. In de eerste set was daar ook sprake van en bleef de Veenendaler goed overeind in de rally's, maar daarna maakte hij te veel onnodige fouten om de sterk spelende Nadal aan het wankelen te brengen.

Alleen op het einde werd het nog even spannend, toen Nadal bij een stand van 5-3 verzuimde de wedstrijd uit te serveren en in de tiebreak drie matchpoints miste. Door een foute smash van Van de Zandschulp ontsnapte de tweevoudig Wimbledon-winnaar toch nog aan een vierde set: 6-4, 6-2 en 7-6 (6).

179 Samenvatting: Van de Zandschulp verliest van Nadal op Wimbledon

'Vergde mentaal en fysiek veel om mee te doen aan Wimbledon'

Zijn kwartfinaleplaats op Wimbledon bewijst eens te meer dat Nadal in de herfst van zijn carrière nog kan pieken. De 22-voudig Grand Slam-winnaar, die dit jaar al de Australian Open en Roland Garros op zijn naam schreef, is blij dat hij nog altijd zo succesvol kan zijn op Grand Slam-toernooien.

"Het is geweldig dat ik nu in de kwartfinales sta, zeker na wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Daarbij komt dat ik hier al drie jaar niet had gespeeld. Mentaal en fysiek vergde het veel van me om nu wel mee te doen, maar ik ben gek op dit toernooi. Ik wilde echt terugkeren", aldus Nadal.

Voor een plek in de halve finales wacht Nadal een duel met Taylor Fritz. De Amerikaan was in maart in de finale van het Masters-toernooi van Indian Wells nog in twee sets te sterk voor de Spanjaard, al speelde Nadal in die wedstrijd met een stressfactuur in zijn rib.

"De pijn was vreselijk in die wedstrijd. We wisten op dat moment ook nog niet wat er precies aan de hand was, maar het voelde direct alsof er iets helemaal niet goed zat", blikte Nadal terug. "Ik weet dat ik tegen Fritz op een hoog niveau zal moeten spelen om te kunnen winnen."