Botic van de Zandschulp heeft maandagavond niet voor een stunt kunnen zorgen tegen Rafael Nadal in de vierde ronde van Wimbledon. De Nederlander ging op het Londense gras in drie sets ten onder tegen de Spaanse tennislegende: 6-4, 6-2 en 7-6 (6).

De 26-jarige Van de Zandschulp mocht even hopen op een vierde set toen Nadal op 5-4 verzuimde de wedstrijd uit te serveren én in de tiebreak drie matchpoints miste. Door een smash van Van de Zandschulp in de tramrails trok de zichtbaar opgeluchte Spanjaard na 2,5 uur alsnog in drie sets aan het langste eind op het centercourt.

Door de uitschakeling van Van de Zandschulp zitten er geen Nederlanders meer in het mannenenkelspel. Sensatie Tim van Rijthoven ging zondagavond in de vierde ronde strijdend ten onder tegen titelverdediger Novak Djokovic. Tallon Griekspoor werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Carlos Alcaraz.

Het was voor het eerst in twintig jaar dat er twee Nederlanders in de achtste finales van een Grand Slam-toernooi stonden. Van de Zandschulp kan dan ook met een goed gevoel terugkijken op Wimbledon. De Veenendaler deed pas voor de tweede keer mee in Londen, waar hij het vorig jaar als qualifier tot de tweede ronde schopte.

Van de Zandschulp kwam Nadal al voor de tweede keer in ruim een maand tegen op een Grand Slam-toernooi. De gravelkoning was eind mei op Roland Garros ook een maatje te groot voor de huidige nummer 25 van de wereld: 6-3, 6-2 en 6-4.

Door weer een overtuigende zege op Van de Zandschulp ligt Nadal nog altijd op koers voor zijn 23e Grand Slam-titel. De huidige nummer vier van de wereld, houder van het Grand Slam-record, won dit jaar al de Australian Open en Roland Garros. In de kwartfinales wacht voor Nadal een krachtmeting met de Amerikaan Taylor Fritz.

Rafael Nadal blijft op koers voor zijn 23e Grand Slam-titel. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp maakt na sterk begin te veel fouten

Aan het begin van de wedstrijd bleef Van de Zandschulp in de rally's nog prima overeind tegen een van de beste tennissers aller tijden. Het belangrijkste verschil was dat de sterk serverende Nadal bar weinig weggaf in zijn opslagbeurten en Van de Zandschulp in zijn eerste servicegame al twee breakpoints moest wegslaan. Op 5-4 besliste Nadal de eerste set alsnog met een break.

Ondanks een bemoedigend begin van de tweede set, waarin Van de Zandschulp een breakpoint afdwong maar niet benutte, wist Nadal wederom op de juiste momenten te pieken. De Spanjaard zette de kopman van het Nederlandse tennis direct op een break achterstand. Van de Zandschulp kwam daarna niet meer in zijn spel en grossierde in onnodige fouten.

Nadal, die in de eerste twee sets slechts acht onnodige fouten sloeg, liet juist weinig liggen en sleepte bij een 5-2-voorsprong op de service van Van de Zandschulp de tweede set binnen. Het leek daardoor een snelle partij te worden, maar Nadal hielp de Nederlander in de eerste game van de derde set in het zadel door een 40-0-voorsprong in zijn servicegame uit handen te geven.

Lang kon Van de Zandschulp niet genieten van zijn eerste break, want Nadal bracht het evenwicht direct terug en brak de Nederlander bij een 3-2-voorsprong opnieuw met een geweldige winner die hij uitbundig vierde. Nadal had de zege vervolgens voor het grijpen, maar verzuimde het duel uit te serveren.

Van de Zandschulp leek daarmee het nodige vertrouwen terug te krijgen, want hij maakte minder fouten en overtuigde in zijn eigen servicegames. In de beslissende tiebreak werd Van de Zandschulp bovendien in leven gehouden door Nadal, die drie matchpoints liet liggen. Even mocht de Veenendaler hopen op een vierde set, maar door een slordige fout kwam er alsnog een wrang einde aan zijn toernooi.