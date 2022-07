Simona Halep heeft maandag op zeer overtuigende wijze de kwartfinales van Wimbledon bereikt. De Roemeense had verrassend weinig te duchten van Paula Badosa, de nummer vier van de wereld: 6-1 en 6-2.

De dertigjarige Halep haalde een hoog niveau en had aan een uur genoeg om de zege veilig te stellen op het centercourt. De Wimbledon-winnares van 2019 overtuigde met zeventien winners, tien meer dan Badosa. De 24-jarige Spaanse grossierde bovendien in onnodige fouten (twintig) en werd liefst vijf keer gebroken.

Halep hoopt op Wimbledon de derde Grand Slam-titel uit haar loopbaan te veroveren. De huidige nummer achttien van de wereld schreef in 2018 Roland Garros op haar naam, een jaar voor haar eerste titel op Wimbledon.

Daarna slaagde ze er niet meer in om de finale van een Grand Slam-toernooi te bereiken. Halep, die drie van haar vijf Grand Slam-finales verloor, kon vorig jaar door blessureleed niet meedoen aan Wimbledon.

Het is de tweede keer op rij dat Badosa in de achtste finales van Wimbledon strandt. De Spaanse haalde vorig jaar op Roland Garros voor de eerste en tot dusver enige keer de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi.

Voor een plek in de halve finales neemt Halep het op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova, die met 6-2 en 6-3 won van de Française Harmony Tan. Tan was in de eerste ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Serena Williams. Anisimova kwam in het verleden nooit verder dan de tweede ronde op Wimbledon.