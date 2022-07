Als Botic van de Zandschulp er maandagavond in slaagt om te stunten tegen Rafael Nadal, dan neemt hij het in de kwartfinales van Wimbledon op tegen Taylor Fritz. De Amerikaan voegde zich zonder setverlies bij de laatste acht. Nick Kyrgios knokte zich in een vijfsetter voor de tweede keer in zijn carrière naar de kwartfinales in Londen.

De 24-jarige Fritz had twee uur nodig om de Australische qualifier Jason Kubler te verslaan: 6-3, 6-1 en 6-4. De Amerikaan gaf in de derde set een break voorsprong uit handen, maar voorkwam een vierde set. Hij benutte op 5-4 na een lange game een van zijn vier matchpoints op de service van Kubler.

Het was de tweede keer in zijn loopbaan dat Fritz een vierderondepartij speelde op een Grand Slam-toernooi. De nummer veertien van de wereld strandde begin dit jaar na een vijfsetter tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás in de vierde ronde van de Australian Open.

In de kwartfinales van Wimbledon neemt Fritz het mogelijk op tegen Van de Zandschulp. De Nederlander moet dan wel eerst zien af te rekenen met 22-voudig Grand Slam-winnaar Rafael Nadal. Die partij wordt maandagavond nog gespeeld op het centercourt.

Het toernooi van de 29-jarige Kubler begon al in het kwalificatietoernooi, waar hij in twee van de drie duels een set verloor. Hij schopte het desondanks tot het hoofdschema en rekende op weg naar de vierde ronde af met Daniel Evans, Dennis Novak en Jack Sock.

Taylor Fritz staat voor het eerst in de kwartfinales van Wimbledon. Taylor Fritz staat voor het eerst in de kwartfinales van Wimbledon. Foto: Getty Images

Kyrgios voor het eerst sinds 2015 naar laatste acht op Grand Slam

De 27-jarige Kyrgios stapte tegen Nakashima na ruim drie uur als winnaar van het centercourt: 4-6, 6-4, 7-6 (2), 3-6 en 6-2. De nummer veertig van de wereld werd aan het begin van de wedstrijd twee keer behandeld aan zijn schouder, maar kon wel verder. Hij sloeg 78 winners, maar daar stonden ook 42 onnodige fouten tegenover.

In tegenstelling tot zijn derderondepartij tegen Tsitsipás, waarin Kyrgios en de Griek zich van hun slechtste kant lieten zien met wangedrag en bestraft werden met een boete, gedroeg Kyrgios zich tegen Nakashima opvallend voorbeeldig. Het enfant terrible had alleen in de vijfde set even een woordenwisseling met de umpire.

Het is ondanks zijn status als bewierookt talent pas de tweede keer dat Kyrgios zich kwartfinalist op een Grand Slam-toernooi mag noemen. Hij bereikte in 2014 de kwartfinales van Wimbledon door Nadal te verslaan. Maanden later schopte de Australiër het ook tot de laatste acht op de Australian Open.

Nick Kyrgios trok na een vijfsetter aan het langste eind tegen Brandon Nakashima. Nick Kyrgios trok na een vijfsetter aan het langste eind tegen Brandon Nakashima. Foto: Getty Images

De Minaur mist matchpoints en verliest van Garín

Voor een plek in de halve finales neemt Kyrgios het op tegen Cristian Garín. De Chileen rekende na een zenuwslopende vijfsetter van 4 uur en 34 minuten af met Alex de Minaur: 2-6, 5-7, 7-6 (3), 6-4 en 7-6 (6).

De Minaur leek op een snelle overwinning af te stevenen op baan 2, maar de 23-jarige Australiër gaf een 2-0-voorsprong in sets uit handen door een tiebreak te verliezen. Hij miste bij een stand van 5-4 in de vijfde set zelfs nog twee matchpoints.

Uiteindelijk was er een supertiebreak (tot de tien punten) nodig om een beslissing te brengen. Daarin maakte Garín vanaf 5-5 het verschil door vier punten op rij te pakken en het vervolgens op zijn tweede matchpoint af te maken.

Het is de eerste keer dat Garín zich kwartfinalist op een Grand Slam-toernooi mag noemen. De nummer 43 van de wereld werd vorig jaar in de vierde ronde uitgeschakeld door Novak Djokovic. De Minaur haalde in 2020 de laatste acht op de US Open.