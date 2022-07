Novak Djokovic had zondag in zijn duel met Tim van Rijthoven naar eigen zeggen na de tweede set meer grip op de service van de Nederlander. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar moest die tweede set inleveren, maar bereikte uiteindelijk wel de kwartfinales van Wimbledon.

Na het verlies van de tweede set kwam Djokovic eigenlijk geen moment meer in de problemen op het centercourt. De voormalig nummer één van de wereld versloeg Van Rijthoven met 6-2, 4-6, 6-1 en 6-2.

"Over het algemeen heb ik heel goed gespeeld, erg solide vanaf de baseline. Ik wist zijn serviceritme te breken en begon zijn service steeds beter te lezen in de derde en vierde set", zei Djokovic.

"Ik ben gewoon heel blij met de manier waarop ik het heb afgemaakt, al serveerde ik wat minder in de slotfase. Ik wist dat het een uitdaging zou worden tegen een goede speler op gras, zo heeft hij bewezen. Het was een goed gevecht, vooral in de eerste twee sets."

Van Rijthoven kwam tot twintig aces, waarvan slechts twee in de laatste set. In de vierde set pakte de Nederlander slechts één punt op zijn tweede service. Desondanks vertelde Djokovic hem na de partij aan het net dat de Nederlander een mooie toekomst tegemoetgaat.

In de volgende ronde neemt de 35-jarige Djokovic het op tegen de Italiaan Jannik Sinner, die zondag Carlos Alcaraz uitschakelde.