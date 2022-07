Tim van Rijthoven gaat even rustig de tijd nemen om te beseffen wat hij de afgelopen weken heeft gepresteerd. De nummer 104 van de wereld won vorige maand zeer verrassend het grastoernooi van Rosmalen en verlengde zijn zegereeks op Wimbledon, waar hij zondagavond in de vierde ronde van Novak Djokovic verloor.

"Het is allemaal zo snel gegaan, dus het zal wel even tijd kosten om alles te realiseren", zei Van Rijthoven, die zondagavond na een bemoedigend optreden in vier sets verloor. Het werd 6-2, 4-6, 6-1 en 6-2 voor Djokovic.

"Ik wil niet zeggen dat er een last mijn schouders gevallen is, maar er is wel een soort van opluchting. We kunnen nu even hergroeperen, een paar dagen rust nemen en kijken wat we de laatste weken nou gedaan hebben. En waar we nu staan en kijken naar de toekomst."

Die toekomst ziet er "rooskleurig" uit, zo had Djokovic de Nederlander bij het net meegegeven. "Ik denk dat ik hier heel veel vertrouwen uit kan putten", zei Van Rijthoven over het grasseizoen. "Ik heb een reeks van acht overwinningen neergezet en als Djokovic ervoor nodig is om mij te stoppen, dan kan ik daar veel uithalen."

'Hoop dat mensen over deze wedstrijd praten'

Van Rijthoven liet zich de afgelopen weken voor het eerst zien aan het grote publiek en de voorbije dagen werd hij omarmd door de Britse fans. "Come on, Tim!" klonk het regelmatig over het centercourt, ook met een knipoog naar Tim Henman, ooit de hoop van het Britse volk.

"Ik had het idee dat het merendeel dat riep", zei de 25-jarige Nederlander. "Ik hoop dat ik ze een mooi spektakel heb gegeven en dat mensen nog over deze wedstrijd gaan praten."

Voor Van Rijthoven zit het grasseizoen er nog niet op, want over een week speelt hij op het toernooi van Newport. Daar wordt hij vermoedelijk nog toegevoegd aan het hoofdtoernooi. De komende weken staat plaatsing voor de US Open op het spel. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 29 augustus.

Van Rijthoven, die op Wimbledon ruim 220.000 euro verdiende, staat virtueel in de top honderd: 99e. Op Wimbledon zijn dit jaar geen punten te verdienen voor de wereldranglijst.