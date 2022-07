Nick Kyrgios en Stéfanos Tsitsipás hebben van de toernooidirectie van Wimbledon een boete gekregen. De Australiër en de Griek moeten respectievelijk 4.000 dollar (3840 euro) en 10.000 dollar (9590 euro) betalen voor onsportief gedrag.

Kyrgios en Tsitsipás stonden zaterdag tegenover elkaar in de derde ronde van het Grand Slam-toernooi in Londen. De partij ontbrandde in de slotfase van de tweede set, toen een lijnrechter naar de umpire liep om hem kenbaar te maken dat Kyrgios zich verbaal had misdragen. Het kwam de tennisser op een waarschuwing te staan.

Na het laatste punt van de tweede set sloeg Tsitsipás een bal in het publiek. Kyrgios eiste dat Tsitsipás - net als Djokovic in 2019 - gediskwalificeerd zou worden, maar de nummer vier van de plaatsingslijst kwam weg met een waarschuwing.

In de derde set sloeg Kyrgios een onderhandse service en uit frustratie retourneerde Tsitsipás de bal met een harde slag die ver achter de baan belandde. De Griek had geen enkele intentie de bal binnen de lijnen te slaan en dat kwam hem op een point penalty te staan.

In het restant van de set probeerde de gefrustreerde Tsitsipás zijn tegenstander een aantal keer te raken. Kyrgios daagde hem uit door bij fouten van zijn tegenstander onder meer "goede bal" te roepen.

Tsitsipás verweet zijn tegenstander op de persconferentie nadien "pestgedrag", wat door Kyrgios werd weggelachen. De Australiër won de partij met 6-7 (2), 6-4, 6-3 en 7-6 (7) en plaatste zich zo voor de achtste finales. Daarin speelt hij tegen de Amerikaan Brandon Nakashima.