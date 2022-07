Tim van Rijthoven heeft zondag niet voor een enorme stunt kunnen zorgen tegen Novak Djokovic in de vierde ronde van Wimbledon. De Nederlandse tennisrevelatie pakte weliswaar een set tegen de titelverdediger, maar verloor uiteindelijk in vier sets.

De 25-jarige Van Rijthoven ging met opgeheven hoofd onderuit tegen de tien jaar oudere Djokovic: 2-6, 6-4, 1-6 en 2-6. De partij op het centercourt van Wimbledon duurde twee uur en veertig minuten.

Van Rijthoven had in de vorige ronde nog verrassend in drie sets gewonnen van de Georgiër Nikoloz Basilashvili. Eerder rekende hij ook overtuigend af met de Argentijn Federico Delbonis en de Amerikaan Reilly Opelka.

De prestaties van Van Rijthoven op Wimbledon waren bijzonder. De Grand Slam-debutant, die onlangs al voor een sensatie zorgde door het grastoernooi van Rosmalen te winnen, was de eerste Nederlandse man sinds Sjeng Schalken in 2004 die de achtste finales van Wimbledon haalde. Kiki Bertens was in 2018 de laatste Nederlandse die dat presteerde.

Door de uitschakeling van Van Rijthoven is Botic van de Zandschulp de enig overgebleven Nederlander in het toernooi. De Veenendaler speelt maandag in zijn vierderondepartij op centercourt tegen Rafael Nadal.

Djokovic neemt het in de kwartfinales op tegen Jannik Sinner. De Italiaan schakelde eerder op de dag het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz uit.

Van Rijthoven pakt tweede set tegen Djokovic

Waar Van Rijthoven zijn afgelopen drie partijen op Wimbledon overtuigend won, werd hij op het centercourt tegen Djokovic meteen gebroken. Hij keek hierdoor snel tegen een 2-0-achterstand aan.

De nummer 104 van de wereld herpakte zich met twee lovegames op eigen service en kreeg een aantal kansen om terug te breken, maar verzuimde die te benutten. In de achtste game leverde hij opnieuw zijn service en tevens de set in.

Ook in het tweede bedrijf kon Van Rijthoven zich goed meten met Djokovic. Ditmaal slaagde hij er bij een stand van 3-3 wel in om te breken. Vervolgens dicteerde de geboren Roosendaler zelfs in de rally's en pakte hij na een lange servicegame met vier breakpoints tegen via zijn dertiende ace verrassend de tweede set.

Djokovic raakte hierdoor niet van slag en nam in de derde set meteen een break voorsprong. Mede door het grote aantal onnodige fouten (in totaal 53) had Van Rijthoven weinig in te brengen en was de set binnen een half uur beslist.

In het vierde bedrijf kon de Nederlander iets meer partij bieden, maar na een tweede break bij een stand van 4-2 was het gedaan met zijn verzet. Djokovic maakte het karwei vervolgens op eigen service af op zijn eerste matchpoint.