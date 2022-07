David Goffin heeft voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinales op Wimbledon bereikt. De Belg rekende zich zondag in een zwaar gevecht af met de Amerikaan Frances Tiafoe.

De 31-jarige Goffin was in vijf sets te sterk voor de zeven jaar jongere Tiafoe: 7-6 (3), 5-7, 5-7, 6-4 en 7-5. De partij op het gras in Londen duurde 4 uur en 37 minuten.

Voor Goffin is het de eerste keer sinds 2019 dat hij in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi staat. De nummer 58 van de wereld haalde toen ook de laatste acht op Wimbledon. Dat was ook het eindstation.

In de kwartfinales neemt Goffin het op tegen Cameron Norrie. De Brit ontdeed zich vrij eenvoudig van de Amerikaan Tommy Paul: 6-4, 7-5 en 6-4. Later op de avond speelt Tim van Rijthoven tegen Novak Djokovic om een plek in de kwartfinales.

Tatjana Maria bereikte voor het eerst in haar carrière de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Foto: AP

Drie verrassingen in kwartfinales vrouwentoernooi

In het vrouwentoernooi staan drie verrassende namen in de kwartfinales. De Duitse Tatjana Maria (WTA-103), haar landgenote Jule Niemeier (WTA-97) en de Tsjechische Marie Bouzková (WTA-66) schaarden zich bij de laatste acht.

Maria overleefde tegen de Letse Jelena Ostapenko twee matchpoints in de tweede set en won met 5-7, 7-5 en 7-5. Ze staat in haar volgende partij tegenover haar landgenote Niemeier, die met Heather Watson de laatste Britse in het toernooi uitschakelde: 6-2 en 6-4.

Net als Maria en Niemeier bereikte ook Bouzková voor het eerst in haar carrière de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Ze klopte de Française Caroline Garcia met 7-5 en 6-2.