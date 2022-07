Carlos Alcaraz is zondag uitgeschakeld in de achtste finales van Wimbledon. Het Spaanse toptalent verloor in vier sets van de Italiaan Jannik Sinner. David Goffin haalde eerder op de dag voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinales. De Belg rekende in een zwaar gevecht af met de Amerikaan Frances Tiafoe.

De pas negentienjarige Alcaraz, de nummer zeven van de wereld, liep vrijwel de hele wedstrijd achter de feiten aan tegen Sinner, die zes plekken lager staat. Het werd in 3 uur en 38 minuten 6-1, 6-4, 6-7 (8) en 6-3.

Voor Alcaraz was het de tweede keer dat hij meedeed aan Wimbledon en de eerste keer dat hij in de achtste finales stond. Vorig jaar strandde hij in de tweede ronde van het Londense Grand Slam-toernooi.

De als tiende geplaatste Sinner evenaart met een plek bij de laatste acht zijn beste Grand Slam-resultaat uit zijn loopbaan. Bij de Australian Open van dit jaar en op Roland Garros in 2020 waren de kwartfinales ook zijn eindstation.

Mogelijk neemt Sinner het in de kwartfinales op tegen Tim van Rijthoven. De Nederlander moet zondagavond dan wel voor een enorme stunt zorgen door Novak Djokovic te verslaan.

David Goffin haalde voor de tweede keer in zijn loopbaan de kwartfinales op Wimbledon. David Goffin haalde voor de tweede keer in zijn loopbaan de kwartfinales op Wimbledon. Foto: AP

Goffin haalt na fraai gevecht kwartfinales

De 31-jarige Goffin was in vijf sets te sterk voor de zeven jaar jongere Tiafoe: 7-6 (3), 5-7, 5-7, 6-4 en 7-5. De partij op het gras in Londen duurde 4 uur en 37 minuten.

Voor Goffin is het de eerste keer sinds 2019 dat hij in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi staat. De nummer 58 van de wereld haalde toen ook de laatste acht op Wimbledon. Dat was ook het eindstation.

In de kwartfinales neemt Goffin het op tegen Cameron Norrie. De Brit ontdeed zich vrij eenvoudig van de Amerikaan Tommy Paul: 6-4, 7-5 en 6-4. Later op de avond speelt Tim van Rijthoven tegen Novak Djokovic om een plek in de kwartfinales.

Tatjana Maria bereikte voor het eerst in haar carrière de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Tatjana Maria bereikte voor het eerst in haar carrière de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Foto: AP

Drie verrassingen in kwartfinales vrouwentoernooi

In het vrouwentoernooi staan drie verrassende namen in de kwartfinales. De Duitse Tatjana Maria (WTA-103), haar landgenote Jule Niemeier (WTA-97) en de Tsjechische Marie Bouzková (WTA-66) schaarden zich bij de laatste acht.

Maria overleefde tegen de Letse Jelena Ostapenko twee matchpoints in de tweede set en won met 5-7, 7-5 en 7-5. Ze staat in haar volgende partij tegenover haar landgenote Niemeier, die met Heather Watson de laatste Britse in het toernooi uitschakelde: 6-2 en 6-4.

Net als Maria en Niemeier bereikte ook Bouzková voor het eerst in haar carrière de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Ze klopte de Française Caroline Garcia met 7-5 en 6-2 en treft nu de als derde geplaatste Ons Jabeur. De Tunesische zette Elise Mertens uit België met 7-6 (9) en 6-4 opzij.