Botic van de Zandschulp is blij dat hij in de aanloop naar het duel met Rafael Nadal in de achtste finales op Wimbledon van maandag kan genieten van een dag rust. Afgelopen maand had de Nederlander op Roland Garros weinig kans tegen de wereldtopper.

Van de Zandschulp werkte zondag een ontspannen training van een uur af met zijn coach Peter Lucassen, die fungeerde als sparringpartner.

"Ik had een rustdag wel even nodig, mede omdat ik tussendoor ook nog in het dubbelspel heb gespeeld. Het heeft een aantal dagen geduurd voordat ik die heb kunnen afwerken en ook nog eens in vijf sets. Het waren lange dagen op het park", zei Van de Zandschulp op Aorangi, het trainingscomplex van Wimbledon.

Na een ontspannen training en het gebruikelijke uitfietsen ging de 26-jarige Nederlander zich tactisch voorbereiden op het duel met de 22-voudig Grand Slam-kampioen, die dit toernooi twee sets verloor.

'Vorige keer begon ik iets te wild tegen Nadal'

"We zullen wel statistieken gaan gebruiken en de eerste twee rondes terugkijken om te zien hoe die jongens een set wonnen. Hopelijk kunnen we daar nog informatie uit halen", aldus de nummer 21 van de plaatsingslijst. Vijf weken geleden trof hij Nadal ook, toen in de derde ronde van Roland Garros. Nadal won dat duel met 6-3, 6-2 en 6-4.

"De vorige keer begon ik iets te wild, waardoor ik veel fouten maakte. Hopelijk kan ik nu iets meer 'gratis' punten pakken met mijn service, die je op Roland Garros niet krijgt. Dan helpt de ondergrond hier wel iets."

Waar Nadal in Londen een groot begeleidingsteam om zich heen heeft, wordt Van de Zandschulp alleen bijgestaan door zijn coach en vriendin.

"We zijn druk op zoek naar een fysieke coach, maar het is moeilijk om halverwege het seizoen te schakelen. Hopelijk kan iemand zich er volgend jaar bijvoegen."

Van de Zandschulp speelt maandag in de laatste partij op het centercourt tegen Nadal. Zondagavond duelleert Tim van Rijthoven met Novak Djokovic om een plaats bij de laatste acht. De laatste keer dat twee Nederlandse mannen de laatste zestien op Wimbledon bereikten, was in 2002. Destijds kregen Sjeng Schalken en Richard Krajicek dat voor elkaar.