Voor de tweede keer in dik een maand mag Botic van de Zandschulp zich op een Grand Slam-toernooi meten met tennislegende Rafael Nadal. Coach Peter Lucassen is onder de indruk van de Veenendaler op Wimbledon en ziet op het Londense gras kansen tegen de nog altijd ijzersterke Spanjaard.

"Ik denk zeker dat hij Nadal kan verslaan. Het belangrijkste is dat Botic daar zelf ook in gelooft als hij straks de baan op stapt", zegt Lucassen vanuit Londen in gesprek met NU.nl. "Botic heeft hier al heel veel goed tennis laten zien. Nadal heeft op gras natuurlijk ook veel goede resultaten neergezet, maar is op gravel wel wat sterker."

De 26-jarige Van de Zandschulp en Nadal kwamen elkaar eind mei op Roland Garros tegen in de derde ronde, maar de tien jaar oudere gravelkoning liet de Nederlander in 'zijn' Parijs geen moment ruiken aan een stunt. Van de Zandschulp moest genoegen nemen met negen games. Nadal stelde een week later zijn veertiende titel op Roland Garros veilig, enkele maanden na zijn eindzege op de Australian Open.

Ook op Wimbledon is Van de Zandschulp de absolute underdog, maar liggen er normaal gesproken meer kansen. Nadal voelt zich op het gras van Wimbledon niet zo senang als op het Franse gravel. De 22-voudig Grand Slam-winnaar haalde in 2011 voor het laatst de finale in Londen en pakte alleen in 2008 en 2010 de titel. Daarbij komt dat Nadal deze editie al twee sets verloor.

"Het is fijn dat Botic kort geleden tegen Nadal heeft gespeeld", zegt Lucassen. "Hij heeft in Parijs al kunnen voelen van: tegenover wie sta ik eigenlijk? In de derde set heeft Botic er toen ook een strijd van kunnen maken (4-6, red.) en dat kan hij nu meenemen. Op gras stuiteren de ballen van Nadal toch een stuk minder hoog en is zijn geweldige verdediging iets minder goed."

'Zijn eigen verwachtingen zitten Botic soms in de weg'

Ongeacht de uitslag kan Van de Zandschulp met een goed gevoel terugkijken op deze editie van Wimbledon. Het is pas de tweede keer dat de Veenendaler meedoet in Londen, waar hij het vorig jaar als qualifier tot de tweede ronde schopte. De latere finalist Matteo Berrettini voorkwam toen een verdere opmars van de Nederlander.

Dit jaar wordt er meer verwacht van Van de Zandschulp, die in een jaar tijd meer dan honderd plekken op de wereldranglijst is gestegen en momenteel de 25e positie bezet. In zijn eerste drie partijen op Wimbledon liet de kopman van het Nederlandse tennis bij vlagen een hoog niveau zien, maar liep hij soms ook mopperend over de baan.

"Botic wil het erg goed doen en heeft heel hoge verwachtingen van zichzelf. Soms kan hem dat in de weg zitten, maar hij is daar goed mee bezig. De verwachtingen van andere mensen zijn ook hoger geworden. Maar we moeten niet vergeten dat dit pas zijn tweede seizoen op gras is", aldus Lucassen.

"Dit toernooi heeft Botic heel goede momenten afgewisseld met wat rommelige momenten, maar zijn pieken zijn heel hoog. Op Queen's liet hij ook al geweldig serveerwerk zien. Het is nu vooral zaak dat Botic zijn beste spel vaker laat zien."

De vierderondepartij tussen Van de Zandschulp en Nadal staat voor maandagavond gepland. Het is de laatste partij van de dag op het centercourt, na een wedstrijd in het mannenenkelspel (Brandon Nakashima-Nick Kyrgios) en het vrouwenenkelspel (Simona Halep-Paula Badosa). Het eerste duel begint om 14.30 uur Nederlandse tijd.