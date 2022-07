Stéfanos Tsitsipás heeft geen goed woord over voor het gedrag van Nick Kyrgios op Wimbledon. De twee troffen elkaar zaterdag in de derde ronde. Het draaide uit op een verhit spektakelstuk, waarin Kyrgios zijn tegenstander frustreerde en Tsitsipás zijn kalmte verloor.

"Het constante gepraat, het geklaag. We zijn hier om te tennissen, niet om continu in gesprek te gaan met anderen", zei Tsitsipás na zijn nederlaag in vier sets (6-7 (2) 6-4 6-3 7-6 (7)).

De partij ontbrandde in de tweede set, toen een lijnrechter kenbaar maakte dat Kyrgios zich verbaal had misdragen. Het kwam de Australiër op een waarschuwing te staan. Een set later bleef Kyrgios provoceren door bij fouten van zijn tegenstander onder meer "goede bal" te roepen.

"Hij is continu aan het pesten. Op school was hij vroeger waarschijnlijk vroeger ook een pestkop", zei Tsitsipás. "Ik ben het niet gewend en kan me dan ook niet gedragen als een robot en het volledig negeren. Het gaat op je zenuwen werken en het is frustrerend om te zien dat hij ermee wegkomt."

Tsitsipás raakte zo gefrustreerd dat hij na de verloren tweede set een bal de tribune in sloeg en in de derde set nogmaals, toen na een onderhandse service van Kyrgios. "Dat was niet goed van mij", was Tsitsipás eerlijk.

"Ik heb mijn excuses aangeboden en ik weet niet wat er door mijn hoofd ging. Gelukkig heb ik niemand geraakt en ik zal het niet nog eens doen. Ik werd heel moe van het circus aan de andere kant van het net."

De excentrieke Nick Kyrgios staat in de vierde ronde op Wimbledon. Foto: Getty Images

Kyrgios: 'Ik heb niks gedaan'

Kyrgios was zich van geen kwaad bewust en lachte toen hij werd geconfronteerd met de uitlatingen van Tsitsipás. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet hoe ik hem gepest zou moeten hebben."

"Hij heeft zich misdragen en een bal de tribune in geslagen. Ik heb niks gedaan in zijn richting dat niet respectvol is", zei Kyrgios, die op de persconferentie een shirt van oud-basketballer Dennis Rodman droeg.

"NBA is een goed voorbeeld en vanmorgen heb ik Last Dance nog op televisie gezien. Die jongens zijn strijders, een beetje 'trash talk' hier en daar. En hij gaat zeggen dat ik hem gepest heb? Misschien moet hij eerst eens gaan uitvinden hoe hij me een paar keer kan verslaan voordat hij met dit soort dingen komt."

Tsitsipás en Kyrgios schudden elkaar na afloop wel de hand. "De felicitaties waren verdiend, voor een goede wedstrijd", zei Tsitsipás. "Ik kan waarderen dat hij anders is, dat is niet verkeerd. Maar er komt een moment dat je er moe van wordt."